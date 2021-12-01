Несмотря на то, что многие международные чиновники и политики делают вид, что не слишком обеспокоены появлением нового варианта COVID-19 "Омикрон", специалисты в области здравоохранения – в частности, руководители "Пфайзера" и "Модерны" – прямо говорят о том, что ныне применяемые вакцины могут обеспечивать существенно более низкую защиту против мутировавшего вируса.

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Европа обеспокоена

При этом во многих странах даже первая волна вакцинации пробуксовывает, а последние исследования говорят о том, что граница коллективного иммунитета находится на уровне 75 – 80% вакцинированных – именно те европейские страны, где она достигнута, демонстрируют крайне низкие показатели смертности даже при относительно существенных цифрах заражений (на мой взгляд, наступает время, когда пора признать: переболеют в конечном итоге практически все, и главной задачей является снижение числа летальных исходов и случаев тяжёлого течения болезни.

На этом фоне в Европе предпринимаются всё более жёсткие меры. Сокращается число авиарейсов, посещение общественных мест становится экзотикой.

Австрия на прошлой неделе ввела локдаун (правда, банки и продовольственные магазины работают), а сейчас добавила к нему проект закона об обязательной вакцинации, который предполагает применение к злостным уклонистам штрафа в размере более 7 тысяч евро.

Греция ввела всеобщую вакцинацию для граждан старше 60 лет, грозя ковидодиссидентам ежемесячным штрафом в 100 евро.

В Германии только что сформированное правительство во главе с социал-демократами также говорит о необходимости принудительной вакцинации, особенно в восточных землях.

Беспокойство европейцев понятно: обсуждающееся закрытие границ между отдельными странами грозит единой экономике Евросоюза новыми существенными проблемами, которые сейчас никому не нужны, а неизвестность в связи с ускоряющимися мутациями вируса особенно пугает.

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QR-коды vs Вакцинация

В России, однако, процесс "понуждения граждан к вакцинации" относительно затих. Вопрос о введении QR-кодов пока отложен – хорошо если Дума проголосует по этому вопросу до Нового года. При этом совершенно непонятно, зачем нужны коды, когда задачей является именно вакцинация (в США, например, привившиеся получают картонные карточки с указанием даты вакцинации, типа вакцины и номера партии, и никто не требует никаких регистраций в единых электронных системах – да таких даже и не существует, у каждого штата есть свой регистр).

Замечу: сейчас в Америке стоят очереди даже не на вакцинацию, а на получение бустерных доз. В России подобная ситуация представляется фантастичной, и поэтому нам нужно идти по европейскому пути. Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций в стиле "шаг вперёд – два шага назад", чем от последовательного проведения раз и навсегда выбранной линии...