У Росії палає Омський нафтопереробний завод: показуємо на карті, де він розташований

У Росії знову було неспокійно, ніч не обійшлась бех вибухів. Вони прогриміли у районі нафтопереробного заводу в Омську.

На одному із найбільших НПЗ в Росії зайнялась масштабна пожежа. Про те, де він розташований – розповідає 24 Канал.

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Там прогриміли вибухи

Російські телеграм-канали пишуть, що біля Омського нафтопереробного заводу прогриміли вибухи. Після цього стало відомо про пожежу на площі тисяча квадратних метрів. Цікаво, що місцева влада повідомила, о причини займання встановлюють.

Водночас відомо також, що 2 співробітників підприємства отримали опіки.

Варто відзначити, що наша держава ніяк не коментувала цих подій на території Росії. Омський НПЗ розташований дуже далеко від кордону з Україною. Мовиться про понад 2 тисячі кілометрів.



Омський НПЗ за майже 3 тисяч кілометрів від України / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, цей нафтопереробний завод є одним із найбільших на території Росії.