Щоб маріупольці відчули підтримку: стартував онлайн-мітинг "Маріуполь – це Україна"

3 серпня 2022 , 21:46
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Рух громадянського опору "Жовта Стрічка" разом з міською радою міста Маріуполь організували онлайн-мітинг "Маріуполь – це Україна" в рамках акції "Стоп референдум".

Організатори зауважили 24 каналу, що мітинг проводиться онлайн, щоб усі могли безпечно зібратись в умовах війни. Навіть українці з тимчасово окупованих територій.

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Місце зустрічі – цифрова вулиця на сторінці в Instagram, де метр за метром відмальований Проспект Миру в Маріуполі.

Ми хочемо, щоб українці в окупації відчули підтримку України. Щоб не здались та не визнали жоден псевдореферендум у себе вдома. Маріуполь – це Україна! Донбас – це Україна!
 – розповідають організатори акції.

Як приєднатись:

  • Зайти на сторінку mariupol.is.ua
  • Обрати зображення — будь-який фрагмент цифрової вулиці.
  • Написати під зображенням: "Маріуполь – це Україна! Стоп референдум!"
  • Поширити зображення у сторіс, написати: "Маріуполь — це Україна! Донбас — це Україна!" і тегніть сторінку @mariupol.is.ua 

Онлайн-мітинг в підтримку Маріуполя / Фото ГО "Жовта Стрічка"

Коротко про майбутній незаконний референдум

  • росія почала активну фазу підготовки псевдореферендуму із незаконного приєднання тимчасово окупованих територій сходу України.  
  • Зокрема, у знищенному Маріуполі російські окупанти збирають персональні дані нібито для підготовки заяв на компенсації за втрачене житло – насправді ж для фальсифікації референдуму.
  • Така ж ситуація на тимчасово окупованій частині Луганської області. 
  • На Херсонщині окупанти визначились із датою референдуму – 11 вересня. Окупаційна влада розвішала бігборди пострадянського змісту, підготували друкарню, де випускають  пропагандистські буклети та газети. 

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Автор: Анастасія Лукашевська