Щоб маріупольці відчули підтримку: стартував онлайн-мітинг "Маріуполь – це Україна"

Рух громадянського опору "Жовта Стрічка" разом з міською радою міста Маріуполь організували онлайн-мітинг "Маріуполь – це Україна" в рамках акції "Стоп референдум".

Організатори зауважили 24 каналу, що мітинг проводиться онлайн, щоб усі могли безпечно зібратись в умовах війни. Навіть українці з тимчасово окупованих територій.

Увага Цинізму немає меж: окупанти планують провести рок-концерт на "Азовсталі"

Місце зустрічі – цифрова вулиця на сторінці в Instagram, де метр за метром відмальований Проспект Миру в Маріуполі.

Ми хочемо, щоб українці в окупації відчули підтримку України. Щоб не здались та не визнали жоден псевдореферендум у себе вдома. Маріуполь – це Україна! Донбас – це Україна!

– розповідають організатори акції.

Як приєднатись:

Зайти на сторінку mariupol.is.ua

Обрати зображення — будь-який фрагмент цифрової вулиці.

Написати під зображенням: "Маріуполь – це Україна! Стоп референдум!"

Поширити зображення у сторіс, написати: "Маріуполь — це Україна! Донбас — це Україна!" і тегніть сторінку @mariupol.is.ua

Онлайн-мітинг в підтримку Маріуполя / Фото ГО "Жовта Стрічка"

Коротко про майбутній незаконний референдум

росія почала активну фазу підготовки псевдореферендуму із незаконного приєднання тимчасово окупованих територій сходу України.

Зокрема, у знищенному Маріуполі російські окупанти збирають персональні дані нібито для підготовки заяв на компенсації за втрачене житло – насправді ж для фальсифікації референдуму.

Така ж ситуація на тимчасово окупованій частині Луганської області.

На Херсонщині окупанти визначились із датою референдуму – 11 вересня. Окупаційна влада розвішала бігборди пострадянського змісту, підготували друкарню, де випускають пропагандистські буклети та газети.

Більше про це – як зараз живе Маріуполь: дивитись відео