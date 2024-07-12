Які дані мають оновити усі військовозобов'язані до 16 липня

До 16 липня чоловіків віком від 18 до 60 років зобов'язали оновити свої дані. Це повинні також зробити жінки, які здобули освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями.

Для цього держава передбачила термін у 60 днів. Запізнення з оновленням даних може призвести до адміністративної відповідальності.

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Які дані потрібно оновити

Оновити свої дані можна у ТЦК, ЦНАПах та у застосунку Резерв+.

Йдеться про оновлення прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси проживання, номера телефону, адреси електронної пошти за наявності, місця народження та інших персональних відомостей – освіта, сімейний стан, місце роботи тощо.

Останнє можна оновити лише у ТЦК. А тому з 17 липня тих, про кого відсутні такі відомості, можуть додатково запросити до ТЦК.

Якщо ж після закінчення 60-денного терміну, тобто після 16 липня, у ТЦК виявлять, що громадянин не оновив свої дані, йому повістку для їх оновлення.

Особи, які мали статус обмежено придатних, повинні пройти військово-лікарську комісію. На це їм виділяється 9 місяців – до 4 лютого 2025 року. Опісля вони отримають статус "придатний" чи "непридатний".

Оновити свої дані також повинні чоловіки, які перебувають за кордоном. Зробити вони можуть це через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через "Резерв+".