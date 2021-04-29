Оновлення Sense SuperApp: збір грошей, керування підписками, цифрова кредитка

Альфа-Банк Україна представив чергове велике оновлення Sense SuperApp – єдиного цифрового банка для будь-якої фінансової задачі. Про найцікавіше у Sense – з великого релізу банку.

Керування підписками

В Альфа-Банку Україна впевнені, збирати квитанції – дивно, а пам'ятати всі підписки й токени – просто. У світі цифрових платежів складно запам'ятати, де зберіг дані своєї картки та на які сервіси її "підписав". А тепер і не потрібно. Усі підписки, сервіси, ґаджети, які зберегли токен (безпечний цифровий аналог для онлайн-оплати) вашої картки, можна подивитися в Sense в розділі "Керування" вашої картки. У відповідних розділах "Керування підписками" або "Керування пристроями" непотрібні та забуті токени можна видалити одним свайпом.

Цифрова кредитка RED

Прокинутися о 7 ранку – складно, а оформити кредитку RED – легко і за хвилину. Найпростіший і найшвидший спосіб оформити кредитну картку з попередньо ухваленим кредитним лімітом для наявних клієнтів банку – в Sense SuperApp. Просто увійдіть у застосунок, тапніть на рекламний банер у розділі "Продукти" або на "+" у розділі "Мої картки" і активуйте та додайте свою цифрову кредитку RED в Apple Pay/Google Pay.

Підключення послуг Київстар

ті, хто вже встиг приєднати Київстар до свого Sense або зробить це зараз, отримують покращений підвищений ліміт.

Переглядати рахунок Київстар – круто, керувати – ще крутіше: кількість мегабайтів, роумінг та інше – вже за фірмовим ярликом. У новій версії Sense базові послуги за номером можна підключати й відключати за допомогою кількох тапів. Просто тиснете на ярлик Київстар з "Робочого столу" або в "Продуктах".

Зібрати гроші або розділити чек

Забути імена на вечірці – ніяково, а скинутися грошима за рахунком – навіть приємно. Скластися на спільні плани, оплатити компанією чек у кафе, контролювати статус збору грошей – тепер усе це можна робити в Sense SuperApp. Достатньо поділитися посиланням на свій рахунок або відсканувати QR-код. Для цього потрібно:

зайти в меню "Історія/Витрати" або "Деталі операції" чи вибрати свою картку в "Продуктах";

вибрати опцію "Зібрати гроші";

вказати суму і кількість учасників;

згенерований QR-код можна дати відсканувати на місці або відправити запит учасникам збору будь-яким зручним способом.

Швидка сплата штрафів

До речі, під час переказу учасники збору можуть вибрати собі кумедну аватарку і знати, хто щедра лама.

Стояти в заторі – довго, а сплачувати штрафи в Sense – швидко. Для сплати штрафу потрібно зайти в розділ "Переказ/Платіж" на вкладку "Платежі", вибрати "Штрафи ПДР" і ввести номер авто та дані техпаспорта. У майбутньому Sense SuperApp буде автоматично моніторити штрафи за порушення ПДР. Якщо такий з'явиться, то клієнт відразу одержить повідомлення з посиланням на платіж.

Про весь новий функціонал, доступний після оновлення, можна дізнатися у великому релізі Альфа-Банку Україна.