На оновлення виробничих потужностей і покращення умов роботи Північний ГЗК спрямує 3,1 млрд грн

Північний ГЗК Групи Метінвест оприлюднив інвестиційну програму 2020 року. Фінансування буде спрямовано на модернізацію та капітальні ремонти обладнання, будівництво стратегічних об'єктів.

Цього року комбінат планує розпочати гарячі випробування технологічної лінії другої черги комплексу циклічно-потокової технології в Першотравневому кар'єрі. Цей проєкт дозволить зменшити відстань відкатки великовантажних автомобілів, знизити собівартість продукції і покращити ефективність гірничих робіт.

У рамках виконання криворізької екологічної програми в цеху виробництва окатишів замінять і введуть в експлуатацію три електрофільтри на випалювальній машині ЛУРГІ 552 A. Сучасне газоочисне обладнання дозволить знизити викиди пилу в атмосферу на 500 тонн на рік.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, зміни на світових ринках і нові виклики, пов'язані з пандемією коронавірусу, Група Метінвест забезпечує стабільною роботою тисячі співробітників і випускає продукцію відповідно до побажань споживачів. На Північному ГЗК ми продовжуємо будувати виробничі об'єкти, модернізувати обладнання переробного комплексу, вводити в експлуатацію потужну гірничу техніку,

– розповів генеральний директор Північного ГЗК Андрій Скачков.

Також він зазначив, що для зниження техногенного навантаження на довкілля системно реалізуються заходи міської екологічної програми. Інвестиції в розвиток виробництва цього року становлять 3,1 млрд гривень. Таке вкладення – це довгострокова перспектива розвитку, покращення умов праці та підвищення рівня безпеки на робочих місцях.

Для роботи в кар'єрах придбають чотири екскаватори підвищеної потужності ЕКГ-12, а також млини і сепаратори на фабрику збагачення.

У планах – відновлення кар'єрної і залізничної техніки, ремонт обладнання випалювальної машини ОК-306, модернізація тракту дріб’язку на машинах ЛУРГІ 552 А і В.