ООН підтверджує загибель від війни в Україні щонайменше 1982 цивільних, МВС – 2700

Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що з початку повномасштабного вторгнення від війни в Україні загинуло щонайменше 1982 цивільних. Загалом майже 5 тисяч мирних постраждали.

Ці люди загинули та постраждали до півночі 14 квітня. За даними МВС, станом на ранок 15 квітня, загинули щонайменше 2700 мирних.

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Кілька тисяч мирних загинули від рук окупантів

Кількість постраждалих серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, до опівночі 14 квітня склали 4633 цивільних, у тому числі 1982 загиблих,

– мовиться у повідомленні.

На жаль, з 1982 загиблих:

511 чоловіків;

323 жінки;

34 дівчинки та 56 хлопчиків;

стать 72 дітей та 986 дорослих невідома.

Зокрема поранення отримали 2651 людина. З них – 53 дівчинки та 56 хлопчиків, а також 147 дітей, стать яких не вдалося встановити.

Фактична кількість загиблих та поранених досі невідома

В Управлінні Верховного комісара ООН із прав людини повідомили, що цифра стосується лише тих випадків загибелі цивільних осіб, щодо яких було порушено кримінальну справу та стосовно яких було проведено судово-медичну експертизу тіл загиблих.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що є міста, де повідомили про численні жертви серед цивільного населення, які ще підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики. Мовиться про:

Маріуполь Донецької області;

Ізюм Харківської області;

Попасну Луганської області;

а також Бородянку Київської області.

Ба більше, на жаль, згідно з Офісом генпрокурора, з 24 лютого по 15 квітня внаслідок дій ворога загинули 198 дітей та ще 355 отримали поранення.

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