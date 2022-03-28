ООН закликала знайти можливості для "гуманітарного припинення вогню"

ООН планує домовлятися з Україною та Росією про гуманітарне припинення вогню. Відповідальним за це буде Мартін Гріффітс.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс планує вирушити до Києва та Москви на переговори щодо "гуманітарного припинення вогню". Про це заявив генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Зауважте "Доїхали 5 великих фур": на Харківщину доставили гуманітарну допомогу від ООН

Антоніу Гуттеріш наголосив, що "гуманітарне припинення вогню" дозволить доставити гуманітарну допомогу тим, хто перебуває в зоні бойових дій.

Припинення бойових дій дозволить доставити важливу гуманітарну допомогу та дозволить цивільному населенню безпечно пересуватися. Це врятує життя, запобіжить страждання та захистить цивільних,

– заявив Гуттеріш.

Генсек ООН висловив сподівання на те, що досягнення домовленостей щодо припинення вогню допоможе подолати глобальні наслідки війни.

Також Гуттеріш зазначив, що зараз в Україні працюють близько тисячі співробітників ООН в гуманітарнних центрах у Львові, Ужгороді, Дніпрі, Вінниці, Мукачеві, Чернівцях, Луганську та в Донецьку.

Цікаво – з Маріуполя насильно вивезли 30 тисяч осіб: дивіться відео