ООН закликала знайти можливості для "гуманітарного припинення вогню"
Джерело:CNN
ООН планує домовлятися з Україною та Росією про гуманітарне припинення вогню. Відповідальним за це буде Мартін Гріффітс.
Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс планує вирушити до Києва та Москви на переговори щодо "гуманітарного припинення вогню". Про це заявив генсек ООН Антоніу Гуттеріш.
Зауважте "Доїхали 5 великих фур": на Харківщину доставили гуманітарну допомогу від ООН
Антоніу Гуттеріш наголосив, що "гуманітарне припинення вогню" дозволить доставити гуманітарну допомогу тим, хто перебуває в зоні бойових дій.
Припинення бойових дій дозволить доставити важливу гуманітарну допомогу та дозволить цивільному населенню безпечно пересуватися. Це врятує життя, запобіжить страждання та захистить цивільних,
– заявив Гуттеріш.
Генсек ООН висловив сподівання на те, що досягнення домовленостей щодо припинення вогню допоможе подолати глобальні наслідки війни.
Також Гуттеріш зазначив, що зараз в Україні працюють близько тисячі співробітників ООН в гуманітарнних центрах у Львові, Ужгороді, Дніпрі, Вінниці, Мукачеві, Чернівцях, Луганську та в Донецьку.
Цікаво – з Маріуполя насильно вивезли 30 тисяч осіб: дивіться відео