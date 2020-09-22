Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся до міжнародної спільноти з закликом припинити усі збройні конфлікти до кінця 2020 року. Це вже не вперше подібні прохання лунають від Організації Об'єднаних націй, проте у березні їх багато-хто проігнорував.

Під час пандемії у конфліктах перемагає вірус

На те, аби домогтись припинення воєнних протистоянь у світі, залишилось всього 100 днів. Про це Гуттереш заявив під час виступу на сесії Генасамблеї ООН, мовиться на сайті ООН.

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Коли почалася пандемія, я закликав до глобального припинення вогню. Сьогодні я закликаю міжнародне співтовариство докласти нових зусиль, щоб втілити цей заклик в життя до кінця цього року. У нас є рівно 100 днів,

– сказав генсек ООН.

Перший заклик до припинення вогню прозвучав у березні

Гуттереш зазначив, що під час пандемії є лише один переможець в конфліктах – це вірус. Навесні звернення генсека ООН підтримали країни-члени ООН, релігійні лідери та навіть бойовики у деяких країнах.

Я закликаю активізувати міжнародні зусилля під керівництвом Ради Безпеки – для досягнення глобального припинення вогню до кінця цього року. Час не чекає. Світу необхідно глобальне припинення вогню, щоб зупинити всі "гарячі" конфлікти,

– наголосив Гуттереш.

Місія ООН закликала Україну амністувати частину в'язнів через коронавірус

Зазначимо, що через спалах коронавірусу в ООН радили Україні амністувати частину ув'язнених. Адже в організації занепокоєні умовами утримання в українських тюрмах: тестів на коронавірус роблять мало, епідеміологічних вимог не дотримуються. Місія ООН закликала Україну ухвалити закон, згідно з яким на волю зможуть вийти найбільш вразливі категорії ув'язнених.