В ООН занепокоєні тим, що в тюрмах не дотримуються карантинних заходів під час пандемії. У зв'язку з цим Моніторингова місія організації з прав людини рекомендує Україні ухвалити закон про амністію деяких категорій засуджених.

У в'язницях проводять мало тестів на COVID-19, а також не дотримуються заходів епідбезпеки. Про це заявила голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомляє УНІАН.

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Голова місії ООН також зазначила, що з початку пандемії в українських в'язницях зафіксували 120 випадків COVID-19. Одна людина навіть померла. Однак тестувань на коронавірус там дуже мало і випадків зараження може бути більше.

Що саме пропонують в ООН

Місія ООН рекомендує Україні ухвалити закон, за яким на волю мали б вийти категорії особливо уразливих ув’язнених. Мета такого рішення – зменшити кількість ув'язнених у тюрмах, аби не виникали нові осередки поширення коронавірусу.

Місія закликає вжиті заходи, щоб зменшити тюремне населення шляхом ухвалення законопроєкту про амністію. Варто більше виносити вироків, які не передбачають ув’язнення,

– сказала Богнер.

Вона також уточнила, що представників місії не пускають до в’язнів і місць позбавлення волі на непідконтрольних уряду України територіях.

Амністія через пандемію: що було раніше

24 квітня 2020 року уряд вніс до Ради законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом)".

Згідно із документом, амністію передбачали тим, хто скоїв ненасильницькі злочини, людям похилого віку, людям з інвалідністю, вагітним та іншим категоріям ув’язнених.

Якби законопроєкт ухвалили, на волю з тюрем та СІЗО мали б вийти близько 3 тисяч в'язнів.

1 вересня законопроєкт зняли з розгляду.

Які ще заяви про Україну зробили в ООН

В Управлінні Верховного комісара ООН заявили, що через пандемію коронавірусу в Україні загострилася ситуація з дотриманням прав людини. Так, через пандемію більше постраждали ті групи населення країни, які були вразливими і до поширення коронавірусу:

роми; люди з інвалідністю; безпритульні; літні люди.

Цих людей обмежили у правах на охорону здоров’я, працю, освіту й достатній рівень життя. За інформацією голови місії ООН, причиною став вплив COVID-19 і дії уряду для боротьби з пандемією.

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Окремо говорили про обмеження прав людини на Донбасі

В ООН доповіли, що обмеження, пов’язані з COVID-19, посилили труднощі для жителів Донбасу, які і так страждають від війни.

Закриття контрольних пунктів в’їзду — виїзду розділило сім’ї, позбавило людей можливості отримувати соціальні виплати й обмежило доступ до медичної допомоги та освіти,

— зазначила Богнер.

Окрім того, наприкінці серпня в ООН заявили про відсутність на Донбасі права на справедливий суд, про те, що затримані відрізані від зовнішнього світу. Водночас на Донбас не допускають незалежних спостерігачів. В окупованому Криму ситуація схожа.