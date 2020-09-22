Через коронавірус ООН радить Україні амністувати частину засуджених: які ще є проблеми
В ООН занепокоєні тим, що в тюрмах не дотримуються карантинних заходів під час пандемії. У зв'язку з цим Моніторингова місія організації з прав людини рекомендує Україні ухвалити закон про амністію деяких категорій засуджених.
У в'язницях проводять мало тестів на COVID-19, а також не дотримуються заходів епідбезпеки. Про це заявила голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомляє УНІАН.
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Голова місії ООН також зазначила, що з початку пандемії в українських в'язницях зафіксували 120 випадків COVID-19. Одна людина навіть померла. Однак тестувань на коронавірус там дуже мало і випадків зараження може бути більше.
Що саме пропонують в ООН
Місія ООН рекомендує Україні ухвалити закон, за яким на волю мали б вийти категорії особливо уразливих ув’язнених. Мета такого рішення – зменшити кількість ув'язнених у тюрмах, аби не виникали нові осередки поширення коронавірусу.
Місія закликає вжиті заходи, щоб зменшити тюремне населення шляхом ухвалення законопроєкту про амністію. Варто більше виносити вироків, які не передбачають ув’язнення,
– сказала Богнер.
Вона також уточнила, що представників місії не пускають до в’язнів і місць позбавлення волі на непідконтрольних уряду України територіях.
Амністія через пандемію: що було раніше
- 24 квітня 2020 року уряд вніс до Ради законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених (щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом)".
- Згідно із документом, амністію передбачали тим, хто скоїв ненасильницькі злочини, людям похилого віку, людям з інвалідністю, вагітним та іншим категоріям ув’язнених.
- Якби законопроєкт ухвалили, на волю з тюрем та СІЗО мали б вийти близько 3 тисяч в'язнів.
- 1 вересня законопроєкт зняли з розгляду.
Які ще заяви про Україну зробили в ООН
В Управлінні Верховного комісара ООН заявили, що через пандемію коронавірусу в Україні загострилася ситуація з дотриманням прав людини. Так, через пандемію більше постраждали ті групи населення країни, які були вразливими і до поширення коронавірусу:
- роми;
- люди з інвалідністю;
- безпритульні;
- літні люди.
Цих людей обмежили у правах на охорону здоров’я, працю, освіту й достатній рівень життя. За інформацією голови місії ООН, причиною став вплив COVID-19 і дії уряду для боротьби з пандемією.
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Окремо говорили про обмеження прав людини на Донбасі
В ООН доповіли, що обмеження, пов’язані з COVID-19, посилили труднощі для жителів Донбасу, які і так страждають від війни.
Закриття контрольних пунктів в’їзду — виїзду розділило сім’ї, позбавило людей можливості отримувати соціальні виплати й обмежило доступ до медичної допомоги та освіти,
— зазначила Богнер.
Окрім того, наприкінці серпня в ООН заявили про відсутність на Донбасі права на справедливий суд, про те, що затримані відрізані від зовнішнього світу. Водночас на Донбас не допускають незалежних спостерігачів. В окупованому Криму ситуація схожа.