ООН дасть Україні 33 мільйони доларів через коронавірус: на що підуть гроші

Генсек ООН Антоніу Гутурреш оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом 2 мільярди доларів. План також передбачає виділення понад 30 мільйонів доларів Україні.

Про це розповів представник України при ООН Сергій Кислиця Укрінформу. За його словами, ці кошти підуть для організації гуманітарного реагування саме на сході України по обидві сторони розмежування.

До теми Кабмін хоче урізати бюджет на 50 мільярдів гривень

На що підуть гроші від ООН

на підтримку закладів охорони здоров’я;

на забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності;

на підтримку осіб похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції;

на допомогу в організації дистанційної шкільної освіти.

За словами Кислиці, спочатку мовилось про виділення 20 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом, але за підсумками переговорів з представниками ООН, суму допомоги збільшли до 33 мільйонів доларів.

Потрібно подбати про те, щоб найбільш незахищені категорії українців мали засоби для лікування й мінімізації негативного впливу коронавірусу,

– наголосив Кислиця.

Паралельно Україна опрацювала з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН інший пакет допомоги на 38 мільйонів доларів.

Мовиться про фінансову підтримку міжнародних організацій щодо закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.

Що ще передбачає Глобальний план ООН

Насамперед мовиться про припинення неконтрольованого поширення коронавірусу по всій Південній Америці, Африці, Близькому Сході та Азії.

План забезпечує, зокрема, доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів;

Встановлення додаткових станцій для особистої гігієни;

Проведення інформаційних кампаній про те, як захистити себе та інших від вірусу.

Крім того, в регіонах Африки, Азії й Латинської Америки організовуватимуться авіамости та хаби для переміщення гуманітарних працівників й забезпечення поставок.

Що відомо про урізання урядом держбюджету через коронавірус?Кабмін упродовж найближчих кількох днів внесе до Верховної Ради зміни до бюджету. Урізати бюджет планують на 50 мільярдів гривень. Таку заяву зробила заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів.



Україні необхідно додаткових 100 мільярдів гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Зміни передбачатимуть збільшення видатків на охорону здоров’я і створення стабілізаційного фонду.



Допомогти у цьому може Міжнарожний валютнпий фонд. Зараз тривають перемовини щодо кредитування на суму, удвічі більшу за ту, про яку мовилося наприкінці 2019 року.