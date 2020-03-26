ООН назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом в Україні

Організація Обєднаних націй представила глобальний план реагування на коронавірус в Україні, на який необхідно виділити 165 мільйонів доларів США.

Про це повідомила координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані представляючи "План гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні", передає Інтерфакс.

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План передбачає реагування установ ООН, гуманітарних організацій на місцях, медичних закладів та постачальників медичних послуг, аби зменшити можливі гуманітарні наслідки спалаху коронавірусу.

"У плані враховуються як наслідки епідемії для здоров'я населення, так і її вплив на добробут людей і громад, які стосуються не тільки поширення захворювання, а й охоплюють різні сфери життя: освіти, засобі існування, психічного здоров'я людей та можливості реалізації основних прав людини", – зазначили в ООН.

Гуманітарні потреби України є частиною Глобального плану ООН для подолання спалаху Covid-19.

Що передбачає Глобальний план ООН