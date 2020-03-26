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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      ООН назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом в Україні

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      Скільки грошей треба Україні на боротьбу з коронавірусом / 24 канал

      Організація Обєднаних націй представила глобальний план реагування на коронавірус в Україні, на який необхідно виділити 165 мільйонів доларів США.

      Про це повідомила координаторка системи ООН/Координаторка з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані представляючи "План гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні", передає Інтерфакс. 

      До слова Коронавірус у світі: в ООН закликали скасувати санкції проти низки країн

      План передбачає реагування установ ООН, гуманітарних організацій на місцях, медичних закладів та постачальників медичних послуг, аби зменшити можливі гуманітарні наслідки спалаху коронавірусу.

      "У плані враховуються як наслідки епідемії для здоров'я населення, так і її вплив на добробут людей і громад, які стосуються не тільки поширення захворювання, а й охоплюють різні сфери життя: освіти, засобі існування, психічного здоров'я людей та можливості реалізації основних прав людини", – зазначили в ООН.

      Гуманітарні потреби України є частиною Глобального плану ООН для подолання спалаху Covid-19.

      Що передбачає Глобальний план ООН

      • Підтримку закладів охорони здоров'я та забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності.
      • Допомога особам похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції.
      • Забезпечення в організації дистанційної шкільної освіти.
      • Встановлення додаткових станцій для особистої гігієни.
      • Проведення інформаційних кампаній про те, як захистити себе та інших від вірусу.
      • Організація в регіонах Африки, Азії й Латинської Америки авіамостів та хабів для переміщення гуманітарних працівників й забезпечення поставок тощо.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Гроші ООН
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