ОП домовився з Кремлем про видачу ексглави "Нафтогазу", пов'язаного з Бойком і Льовочкіним

Офіс Президента домовився з Кремлем про видачу ексглави "Нафтогазу" Євгена Бакуліна, пов'язаного зі співголовою ОПЗЖ Юрієм Бойком та народним депутатом від ОПЗЖ Сергієм Льовочкіним.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний оглядач Євген Хурсін.

"З'явилася інформація з джерел, близьких до Офісу Президента, що найближчим часом (максимум – місяць, півтора) готується дуже резонансна акція… між російською та українською стороною. Так-так, незважаючи на, м'яко кажучи, складні відносини між державами, російська сторона готова видати українській стороні ексдепутата, що ховається в надрах РФ, і ексглаву правління "Нафтогазу" Євгена Бакуліна! Це людина, яку пов'язують із групою Фірташа і, як вважають журналісти-розслідувачі, саме тим, хто був головною дійовою особою у вже забутому скандалі з так званими "вежами Бойка", – зазначив він.

За словами Хурсіна, на підставі інформації від тих самих джерел, існує зв'язок між видачею Бакуліна і недавніми санкціями, які РФ запровадила щодо брата та сестри народних депутатів Льовочкіних.

Про вигідність такого кроку для Офісу Президента, який намагається щосили стати "борцями з олігархами", говорити не доводиться, а ось чому на такий, здавалося б, парадоксальний крок йде Кремль, поки що до кінця незрозуміло. Втім, час покаже,

– резюмував політичний оглядач.