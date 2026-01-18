У Києві в деяких будинках наразі неможливо відновити опалення: в КМДА пояснили причину

У столиці України в деяких будинках неможливо нині відновити опалення попри скарги мешканців. Представник міської адміністрації пояснив, що воно іноді залежить від наявності електропостачання.

Про це пише 24 Канал. Про ситуацію з опаленням у столиці розповів директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва Дмитро Науменко в ефірі "Київ 24".

Що в Києві з опаленням?

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури наголосив, що є певна кількість будинків, а також центральних теплових пунктів, де без наявності електропостачання неможливо відновити опалення.

Як альтернатива, де це можливо – встановлюються генератори, а також ведеться паралельно спільна робота з ДТЕК, аби точково включити електроенергію в окремих будинках, де це можливо, на період відновлення опалення,

– каже Науменко.

Він заперечив тези, які лунають, щодо того "коли будинок був злитий, він більше не відновить опалення". За словами Науменка, ця ситуація цілком зрозуміла для енергетиків.

"Є певний алгоритм дії, якщо відбувається, коли припиняється теплопостачання будинку за наднизькою температурою. Тому усі будинки, де опалення відсутнє, чи через якусь причину воно було припинене, зараз всюди опалення буде відновлене. Технічна можливість для цього є", – резюмував він.

Чому в Києві деякі будинки вже понад тиждень без опалення?