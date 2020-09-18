Станом на 18 вересня Україна готова до опалювального сезону на 90%. Запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі.

Питання готовності теплопостачальників до опалювального сезону обговорили 18 вересня під час засідання Антикризового енергетичного штабу, повідомляє пресслужба Кабміну.

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Наразі Україна готова до опалювального сезону на 90%.

Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу,

– повідомив прем’єр-міністр.

Тому опалювальний сезон має розпочатися вчасно.

Шмигаль наголосив, що всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом.

Прем’єр також доручив головам ОДА, профільним міністерствам, Фонду держмайна та "Нафтогазу" оперативно розв’язати питання з проблемними ТЕЦ.

До слова, у "Нафтогазі" пригрозили, що опалювальний сезон у понад 60 містах може опинитись під загрозою зриву. Усе через борги.

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Де можливий зрив опалювального сезону

Старичах і Червонограді Львівської області;

Івано-Франківську і Калуші Івано-Франківської області;

Острозі Рівненської області;

Хмельницькому;

Вінниці;

Дніпрі;

Житомирі;

Миколаєві (обласному центрі);

Одесі;

Полтаві;

Харкові.

У деяких з цих міст борги за газ мають окремі теплопостачальники, а це означає, що в решти їхніх жителів проблем із вчасним початком опалювального сезону, викликаних боргами, не буде.

У "Нафтогазі" закликали тепловиків відповідально підійти до питання оплати боргів, аби не зірвати опалювальний сезон.

Важливо! З повним переліком боржників із понад 60 міст можна ознайомитися на офіційному сайті "Нафтогазу".