Стає значно легше, – у 3 ОШБр розповіли про оперативну ситуацію на Харківському напрямку

СОУ потрохи сточують росіян на Харківщині. Оперативна ситуація вже виглядає трохи легшою.

Речник 3 ОШБр Олександр Бородін висловив 24 Каналу думку, що ворог намагається будувати свою оборону на Харківщині.

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Стабільна оборона

Бородін розповів, що наразі ситуація стабільна, оборонні дії. ЗСУ утримують звільнені рубежі. Ворог намагається контратакувати, проте нічого не виходить. Знищується їхня техніка, особовий склад. Утримувати територію стає значно легше.

Наразі основна мета росіян полягає в тому, щоб, я думаю, стабілізувати свої позиції, вибудувати по факту їх, бо їх немає. Це потребує значно більшої кількості ресурсів, ніж просто оборона чи наступальні дії, які вони ведуть. Це сковування, це дуже добре,

– зазначив речник 3 ОШБр.

Змін на Харківщині немає

За його словами, ситуація не змінилась. Однак через те, що росіяни втратили свої позиції, вони мають залучати більше ресурсів, змінювати тактику. Це серйозно впливає на них. Росіяни вчаться та будують новий підхід до побудови війська.

"У них немає ні сил, ні часу, ні бажання добре готувати свою піхоту. Вона низькоякісну. Вони будують ланцюжок резервів, який стоїть один за одним. Вони постійно можуть наступати, економлячи техніку. У такому форматі вони можуть воювати тривалий час", – зауважив Бородін.

Він додав, що в них немає можливості за допомогою свого ВПК відновлювати стільки знищеної техніки й артилерійських установок. Для військових знищення сил і засобів часто більш важливе, ніж звільнені землі, з точки зору військової науки.