Збили "Шахед" на відстані 500 кілометрів: Стерненко поділився деталями унікального перехоплення

Інженери спільноти "Дикі Шершні" за підтримки "Спільноти Стерненка" розробили технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами HORNET VISION Ctrl. Оператори дронів фактично можуть перебувати за сотні кілометрів від безпілотника та дистанційно ним керувати.

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що нещодавно один з операторів дрона-перехоплювача збив "Шахед", перебуваючи за 500 кілометрів від місця подій. Фактично ця технологія дозволить операторами працювати майже з будь-якої точки світу.

Як нова технологія допоможе збивати дрони?

За словами Стерненка, ця технологія дозволить працювати ефективніше та "зачищати" одразу кілька локацій. До прикладу, оператор зможе працювати на дронах перехоплювачах, умовно, в зовсім різних областях.

Він зможе з невеликою різницею у часі керувати дронами незалежно від того, де він перебуває. Це має на меті підвищити ефективні наших протидронових розрахунків, щоб за один день ми збивали більше російських безпілотників. Вірю, що за цією технологією майбутнє. Вона відкриває цікавий шлях до розвитку,

– зазначив Стерненко.

"Спільнота Стерненка" плідно співпрацює з "Дикими Шершнями" та іншими виробниками. Вони продовжують фінансувати інновації, які допоможуть змінити ситуацію на полі бою.

