Витягли пораненого побратима з позицій завдяки НРК: штурмовики показали вражаюче відео евакуації

Сучасні воєнні технології, які українці активно впроваджують у механізми ведення бойових дій, насправді рятують життя. Наземні роботизовані комплекси здатні евакуювати поранених бійців з-під обстрілів для надання їм належної медичної допомоги. Один з таких випадків порятунку стався на Запоріжжі.

Кадрами евакуації бійця поділилися на сторінці 210-го Окремого Штурмового Полку.

Як роботизований комплекс вивозив пораненого воїна з передової?

Військові зазначили, що наземний роботизований комплекс (НРК) TerMIT успішно евакуював пораненого побратима на Запоріжжі. Штурмовики використали РНК для транспортування пораненого з однієї позиції на іншу.

Загалом же наземний роботизований комплекс TerMIT – це багатофункціональна гусенична платформа, розроблена українською компанією Tencore. Його використовують для логістики, евакуації, мінування, розмінування та вогневої підтримки, встановлюючи потрібні модулі залежно від завдань.

Робот вирізняється високою прохідністю завдяки гусеницям і низькому центру ваги, що дозволяє працювати на складній місцевості – у лісі, болоті, снігу чи на камінні. Як зазначав Михайло Федоров, платформа здатна ефективно перевозити вантажі навіть під різними кутами нахилу.

За раз TerMIT може транспортувати до 300 кілограмів, а за місяць – десятки тонн. Він також оснащений камерами нічного й денного бачення, що дозволяє працювати цілодобово та зменшує ризики для військових.

Цікаво! Днями Володимир Зеленський розповів, що українські НРК та БпЛА вперше захопили ворожу позицію без участі піхоти та втрат.

При цьому, журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова у квітні повідомила, що на передовій виникає нестача наземних роботизованих комплексів через труднощі з їх централізованим постачанням у бригади. Вона зазначила, що військові змушені самостійно переобладнувати НРК, зокрема для евакуації пошкоджених або знищених наземних дронів.

