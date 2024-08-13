Блискуча операція: Черник пояснив, чому рейд на Курщину виявився таким успішним

ЗСУ проводять блискучу операцію в Курській області на території Росії. Головним тепер буде закріпитися на цьому плацдармі.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у зведенні для 24 Каналу розповів, що операція на Курщині – це безпрецедентне явище в ході цієї війни.

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Операція на Курщині

Черник зазначив, що головним завданням на Курщині тепер має бути стабілізація плацдарму. Не треба рухатись умовно аж до Москви. Треба закріпитись на цих позиціях. Росіяни в угрупованні "Північ" мають приблизно 75 тисяч особового складу, й вони будуть робити все, аби блокувати та вибивати ЗСУ.

Це перехід до маневрової стабільної та дуже потужної оборони, й тримати цей плацдарм якомога довше. Оборонятись завжди легше, ніж наступати. Чому ця операція успішна? Бо вона раптова. Ворог не чекав, що щось подібне може статися,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Розширення плацдарму на Бєлгородщині

За словами військового експерта, розширення плацдарму на Бєлгородщині цілком можливе. Війна – це шлях обману. Через подібні операції зростає тиск на Росію. На болотах уже виття на повну й істерики. ЗСУ створюють цей тиск і такі настрої.

"Якщо ЗСУ утворять на території Росії ще одну зону тиску, й росіяни по-справжньому в ще одній області відчують, що таке війна, це тільки покращить наші позиції в стратегічному процесі, що призведе до завершення бойових дій", – наголосив Черник.