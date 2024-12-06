Сирський назвав головне завдання Сил оборони на Курському напрямку

Операція Сил оборони в Курській області триває. Олександр Сирський назвав головне завдання наших захисників на цьому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ.

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Яка головне завдання ЗСУ на Курщині

Головком попрацював у бригадах, які ведуть бої на Курському напрямку. Розповів, що робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично цілодобово.

Сирський працював у бригадах, які ведуть бої на Курщині / Фото з фейсбуку Головнокомандувача

Генерал наголосив, українські захисники ефективно й системно знищують ворога, який наступає й переважає силами.

Зараз наша головна задача – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини та підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів,

– зазначив Олександр Сирський.

Додав, вирішенню, зокрема, цих питань була присвячена його робота. Генерал наголосив, що пишається героїзмом і стійкістю наших воїнів, які роблять все задля перемоги над російськими окупантами. Сирський подякував нашим захисникам і захисницям.