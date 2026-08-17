НАТО більше не навчає українців керувати дронами: ЗМІ пояснили, чому ухвалили таке рішення

Українські військові під час навчань у Польщі не проходять базові курси з управління дронами та радіоелектронної боротьби. Натомість західні інструктори зосереджуються на тактиці, лідерстві та інтеграції безпілотників у бойові операції.

Про це пише Business Insider.

Чому інструктори НАТО більше не навчають українців керувати дронами?

Україна вже має значний бойовий досвід у цих сферах, тому програма підготовки зосереджена на інших навичках.

Навчання проходить у межах багатонаціональної ініціативи "Операція Легіо", яку очолює Норвегія. Її мета – передати українським військовим західні підходи, військові доктрини, навички лідерства та спеціалізовані знання. Офіцер, відповідальний за координацію навчань, майор Джон пояснив, що українські військові самі визначають, які навички для них найбільш необхідні.

Ми не проводимо курсів із дронів. Ми не проводимо курсів із радіоелектронної боротьби,

– зазначив він.

За його словами, українські військові вже мають достатню підготовку та практичний досвід у цих напрямках, отриманий під час війни.

Попри відсутність базових курсів для операторів БпЛА, дрони використовують практично під час усіх етапів підготовки. Українські військові вчаться інтегрувати безпілотники у тактику, планування операцій і процес ухвалення рішень. Під час навчань військові мають реагувати на атаки безпілотників, використовувати БпЛА для розвідки позицій противника та протидіяти ворожим дронам. Також імітаційні сили, які відтворюють дії російських військ, застосовують безпілотники під час тренувань.

Окремий центр дронів на полігоні забезпечує військових необхідним обладнанням, допомагає з ремонтом і дозволяє випробовувати нові тактики та технології, зокрема 3D-друк.

Важливою частиною програми є обмін досвідом. Українські інструктори працюють разом із військовими Норвегії, Естонії, Фінляндії, Швеції та інших країн.

Бригадний генерал Атле Молде наголосив, що український досвід у застосуванні дронів та РЕБ є надзвичайно цінним для західних армій. За його словами, союзникам необхідно відновлювати спроможності у сфері радіоелектронної боротьби, які після завершення холодної війни не були пріоритетними.

Українські фахівці також демонструють західним військовим, як безпілотники та наземні роботизовані системи використовуються безпосередньо на полі бою. Програма охоплює широкий спектр військової підготовки. Зокрема, українські захисники відпрацьовують штурмові дії, бої в міській місцевості, зачистку окопів, використання важкого озброєння, інженерну та медичну підготовку. Особливу увагу приділяють ухваленню рішень командирами. Розвідувальні дані, які надходять від дронів, військові мають використовувати для планування та коригування дій підрозділів.

Нагадаємо, під час військових навчань у Німеччині українські оператори дронів із підрозділу Nemesis фактично "знищили" американську бронетанкову бригаду, виявивши вразливість важкої техніки перед БпЛА. Навчання показали, що НАТО ще мають удосконалювати тактику протидії дронам, хоча американські військові згодом адаптувалися, посилили маскування, розосередження та застосування РЕБ.