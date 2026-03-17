Українська "Павутина" вразила НАТО: що саме змінило підхід Альянсу до оборони

Українська операція "Павутина", під час якої дрони атакували російські авіабази, стала сигналом для всього світу. Західні військові визнали, що навіть найсучасніші армії залишаються вразливими до дешевих безпілотників.

Тепер український досвід активно вивчають і намагаються перейняти. Про це пише Business Insider.

Що показала "Павутина" НАТО?

Українська спецоперація "Павутина", проведена у 2025 році, привернула увагу провідних західних військових аналітиків. вона продемонструвала серйозні вразливості навіть у добре оснащених арміях НАТО.

Йдеться про масштабну атаку безпілотників на російські авіабази, зокрема "Дягілево", "Оленья", "Іваново" та "Біла". Унаслідок операції було пошкоджено або знищено понад 40 літаків стратегічної авіації Росії, а збитки оцінюють приблизно у 7 мільярдів доларів.

Аналітики наголошують: головний урок цієї операції полягає у зміні правил війни. Відносно дешеві дрони можуть ефективно знищувати надзвичайно дорогу техніку, включно зі стратегічними бомбардувальниками.

Саме це, за словами експертів, змушує західні армії переглядати свої підходи до оборони. Традиційні системи протиповітряного захисту не завжди здатні протидіяти невеликим дронам, які можуть проникати на територію баз і завдавати точкових ударів.

У США вже активно впроваджують зміни. Військові розширюють програми підготовки операторів безпілотників і планують закупівлю сотень тисяч дронів у найближчі роки. Експерти також попереджають, що такі технології можуть становити загрозу не лише для військових об’єктів, а й для критичної інфраструктури, включно з енергетикою та транспортом.

Що відомо про операцію СБУ "Павутина"?