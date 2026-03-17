Українська "Павутина" вразила НАТО: що саме змінило підхід Альянсу до оборони
- Українська операція "Павутина" продемонструвала вразливість навіть сучасних армій до атак дешевих безпілотників.
- Внаслідок атаки дронів на російські авіабази було знищено понад 40 літаків, що спричинило збитки на 7 мільярдів доларів.
Українська операція "Павутина", під час якої дрони атакували російські авіабази, стала сигналом для всього світу. Західні військові визнали, що навіть найсучасніші армії залишаються вразливими до дешевих безпілотників.
Тепер український досвід активно вивчають і намагаються перейняти. Про це пише Business Insider.
Що показала "Павутина" НАТО?
Українська спецоперація "Павутина", проведена у 2025 році, привернула увагу провідних західних військових аналітиків. вона продемонструвала серйозні вразливості навіть у добре оснащених арміях НАТО.
Йдеться про масштабну атаку безпілотників на російські авіабази, зокрема "Дягілево", "Оленья", "Іваново" та "Біла". Унаслідок операції було пошкоджено або знищено понад 40 літаків стратегічної авіації Росії, а збитки оцінюють приблизно у 7 мільярдів доларів.
Аналітики наголошують: головний урок цієї операції полягає у зміні правил війни. Відносно дешеві дрони можуть ефективно знищувати надзвичайно дорогу техніку, включно зі стратегічними бомбардувальниками.
Саме це, за словами експертів, змушує західні армії переглядати свої підходи до оборони. Традиційні системи протиповітряного захисту не завжди здатні протидіяти невеликим дронам, які можуть проникати на територію баз і завдавати точкових ударів.
У США вже активно впроваджують зміни. Військові розширюють програми підготовки операторів безпілотників і планують закупівлю сотень тисяч дронів у найближчі роки. Експерти також попереджають, що такі технології можуть становити загрозу не лише для військових об’єктів, а й для критичної інфраструктури, включно з енергетикою та транспортом.
Що відомо про операцію СБУ "Павутина"?
СБУ провела блискучу операцію "Павутина" 1 червня 2025 року. Українські дрони атакували 4 військові аеродроми країни-агресорки: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Генерал Василь Малюк повідомляв, що внаслідок ударів було уражено 40 літаків, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160. Таким чином Україні вдалося одномоментно уразити найбільшу кількість ворожої авіації, а саме 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. 13 літаків були знищені повністю.
Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Цікаво, що операцію "Павутина" СБУ планували провести ще до 9 травня, але тоді виникли труднощі з російськими водіями, які зловживали алкоголем в період травневих свят. Самі ж дрони були заховані у вантажівках.