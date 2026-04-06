Не знали навіть командири: як інформаційна тиша допомагала звільняти Дніпропетровщину

У лютому 2026 року Сили оборони України розпочали серію успішних контратак на Дніпропетровщині й майже повністю витіснили російських окупантів. Важливу роль в операції відіграло дотримання режиму інформаційної тиші.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Найуспішніша операція останніх років? Як Україні вдалося піти у наступ на Дніпропетровщині і якими будуть наслідки".

Чому інформаційна тиша важлива?

Інформаційна тиша неодноразово відігравала важливу роль в операціях Сил оборони: не виключенням стали й бої на Дніпропетровщині. На той момент у медіа майже не з'являлося деталей про ситуацію на цьому напрямку.

Однак згодом з'ясувалося, що обмежену інформацію мали не тільки цивільні, але і самі військові. За словами бійців, командири нижчих ланок та навіть командири батальйонів не володіли повною картиною щодо планів на Дніпропетровщині.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов пояснив, що саме так і мають проходити операції – чим менше людей знають про плани, тим менші ризики витоку інформації.

Ми зараз дійшли до висновку, що 80% успіху будь-якої операції – дотримання інформаційного вакууму і таємниці. Не всі у нас усвідомлюють, що треба менше розмовляти. Тому так і має бути,

– заявив "Перун".

Тим часом, на тлі інформаційної тиші з українського боку, росіяни намагалися вигадувати успіхи.

Зокрема, 24 лютого, через кілька тижнів активних дій Сил оборони на Олександрівському напрямку росіяни заявили про нібито захоплення села Різдвянка Запорізької області. Також йшлось про кілька сіл неподалік Гуляйполя та Біляївки Дніпропетровської області на Покровському напрямку.

Насправді ж усі ці населені пункти розташовані на відстані кількох кілометрів від сірої зони.

