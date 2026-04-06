Почему информационная тишина важна?
Информационная тишина неоднократно играла важную роль в операциях Сил обороны: не исключением стали и бои на Днепропетровщине. На тот момент в медиа почти не появлялось деталей о ситуации на этом направлении.
Однако впоследствии выяснилось, что ограниченную информацию имели не только гражданские, но и сами военные. По словам бойцов, командиры низших звеньев и даже командиры батальонов не владели полной картиной относительно планов на Днепропетровщине.
Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов объяснил, что именно так и должны проходить операции – чем меньше людей знают о планах, тем меньше риски утечки информации.
Мы сейчас пришли к выводу, что 80% успеха любой операции – соблюдение информационного вакуума и тайны. Не все у нас осознают, что надо меньше разговаривать. Поэтому так и должно быть,
– заявил "Перун".
Между тем, на фоне информационной тишины с украинской стороны, россияне пытались придумывать успехи.
В частности, 24 февраля, через несколько недель активных действий Сил обороны на Александровском направлении россияне заявили о якобы захвате села Рождественка Запорожской области. Также речь шла о нескольких селах неподалеку Гуляйполя и Беляевки Днепропетровской области на Покровском направлении.
На самом деле все эти населенные пункты расположены на расстоянии нескольких километров от серой зоны.
Какая сейчас ситуация на фронте?
По данным DeepState, Силы обороны Украины зачистили участки вблизи трех населенных пунктов – возле поселков Новоселовка и Январское на Днепропетровщине. И у Степногорска, что в Запорожье.
Между тем командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол заявил, что от оккупантов освобождено 11 населенных пунктов. Ранее это не анонсировали, чтобы не подвергать людей опасности.
Российское минобороны недавно заявило о "захвате всей Луганщины". В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление россиян, отметив, что ВСУ контролируют населенные пункты Надежда, Новоегоровка и Грековка.