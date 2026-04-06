Об этом говорится в материале 24 Канала "Самая успешная операция последних лет? Как Украине удалось пойти в наступление на Днепропетровщине и какими будут последствия".

Почему информационная тишина важна?

Информационная тишина неоднократно играла важную роль в операциях Сил обороны: не исключением стали и бои на Днепропетровщине. На тот момент в медиа почти не появлялось деталей о ситуации на этом направлении.

Однако впоследствии выяснилось, что ограниченную информацию имели не только гражданские, но и сами военные. По словам бойцов, командиры низших звеньев и даже командиры батальонов не владели полной картиной относительно планов на Днепропетровщине.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов объяснил, что именно так и должны проходить операции – чем меньше людей знают о планах, тем меньше риски утечки информации.

Мы сейчас пришли к выводу, что 80% успеха любой операции – соблюдение информационного вакуума и тайны. Не все у нас осознают, что надо меньше разговаривать. Поэтому так и должно быть,

– заявил "Перун".

Между тем, на фоне информационной тишины с украинской стороны, россияне пытались придумывать успехи.

В частности, 24 февраля, через несколько недель активных действий Сил обороны на Александровском направлении россияне заявили о якобы захвате села Рождественка Запорожской области. Также речь шла о нескольких селах неподалеку Гуляйполя и Беляевки Днепропетровской области на Покровском направлении.

На самом деле все эти населенные пункты расположены на расстоянии нескольких километров от серой зоны.

Какая сейчас ситуация на фронте?