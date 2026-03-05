У Зеленського чітко відповіли, чи зупинять США передачу зброї після операції в Ірані
- Радник ОПУ Подоляк переконаний, що в Європи вистачить фінансів, аби продовжувати закуповувати американську зброю для ЗСУ.
- Європейські країни зрозуміли важливість інвестувати у власне виробництво зброї та купувати її в США, щоб підтримати Україну, яка тепер для них є базовим складником безпеки.
В разі довготривалої війни на Близькому Сході Зеленський припустив, що США можуть зменшити постачання ППО і ракет до них для України. Хоча Трамп заявив, що російсько-українська війна залишається в пріоритеті. У Європи грошей для закупівлі американської зброї задля передачі Україні в межах програми PURL вистачить.
Про це в етері 24 Каналу зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що європейці хоча й повільно, але усвідомлюють, що слід вкладати фінанси у власну безпеку. Тому країни ЄС переорієнтовують бюджети.
Європа тиснутиме на США у питанні України
Як наголосив радник ОПУ, європейці зрозуміли, що варто інвестувати у власне виробництво зброї, а також у закупівлю її в США. Подоляк переконаний, що попри військову операцію в Ірані, Вашингтон продовжить продавати своє озброєння.
Різні війни – це різні формати використання зброї. Війна, яка триває сьогодні в Україні, геть не така, як на Близькому Сході. Сполучені Штати будуть передавати озброєння, як і розвідувальну інформацію, тому що для Європи Україна є нині базовим елементом безпеки,
– озвучив Подоляк.
З його слів, Європа буде тиснути на США, а Штати все більше залежать від лояльності європейських партнерів. Подоляк пояснив, що європейці мають швидко ухвалювати рішення на користь Вашингтона і навпаки: той на їхню.
"У США є розуміння, що таке глобальне протистояння, партнерство і хто є хто в цьому, чому Україна – це союзник. Європа попри те, що продовжує свої традиційні гуманітарні дискусії (щодо екології, гендерного права, мігрантів), це нормально, веде їх і на тему того, якою має бути безпека. Тому для України тут зовсім інші сьогодні можливості", – підсумував Подоляк.
Зауважте! Член Республіканської партії Борис Пінкус переконаний, що Трамп не зрадить інтереси України й наголосив, що робить такі висновки, маючи інформацію від його оточення. Він розповів, що від США нині надходять певні види озброєння, про які публічно не озвучується. Він також прогнозує, що коли Трамп завершить операцію в Ірані, він розмовлятиме з Путіним геть по-іншому, ніж це було раніше.
Чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні: думки експертів
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що США в межах операції в Ірані використовують ЗРК Patriot, аби захистити свої бази від ударів, та певні види ракети до літаків F-16. Він прогнозує, що затримка озброєння з боку США для України може статися, якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться. Однак він підкреслив, що американці готувалися до такої військової операції, тому й зброю для себе накопичили.
Політолог Олег Саакян вважає, що війна в Ірані може відобразитися на постачанні озброєння для нашої країни. Зокрема він озвучив про ризики, що Вашингтон може почати затримувати військові пакети. Однак він переконаний, що Україні вдасться знайти альтернативу, якщо так станеться.
- Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс висловив припущення, що загострення на Близькому Сході вплине на глобальні постачання ракет для ППО і може спровокувати затримки передачі озброєння для України. Обсяг ракет для Patriot в США складає майже 700 одиниць, в Європі таку зброю не виготовляють.