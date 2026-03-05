У Зеленського чітко відповіли, чи зупинять США передачу зброї після операції в Ірані

В разі довготривалої війни на Близькому Сході Зеленський припустив, що США можуть зменшити постачання ППО і ракет до них для України. Хоча Трамп заявив, що російсько-українська війна залишається в пріоритеті. У Європи грошей для закупівлі американської зброї задля передачі Україні в межах програми PURL вистачить.

Про це в етері 24 Каналу зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, підкресливши, що європейці хоча й повільно, але усвідомлюють, що слід вкладати фінанси у власну безпеку. Тому країни ЄС переорієнтовують бюджети.

Європа тиснутиме на США у питанні України

Як наголосив радник ОПУ, європейці зрозуміли, що варто інвестувати у власне виробництво зброї, а також у закупівлю її в США. Подоляк переконаний, що попри військову операцію в Ірані, Вашингтон продовжить продавати своє озброєння.

Різні війни – це різні формати використання зброї. Війна, яка триває сьогодні в Україні, геть не така, як на Близькому Сході. Сполучені Штати будуть передавати озброєння, як і розвідувальну інформацію, тому що для Європи Україна є нині базовим елементом безпеки,

– озвучив Подоляк.

З його слів, Європа буде тиснути на США, а Штати все більше залежать від лояльності європейських партнерів. Подоляк пояснив, що європейці мають швидко ухвалювати рішення на користь Вашингтона і навпаки: той на їхню.

"У США є розуміння, що таке глобальне протистояння, партнерство і хто є хто в цьому, чому Україна – це союзник. Європа попри те, що продовжує свої традиційні гуманітарні дискусії (щодо екології, гендерного права, мігрантів), це нормально, веде їх і на тему того, якою має бути безпека. Тому для України тут зовсім інші сьогодні можливості", – підсумував Подоляк.

Зауважте! Член Республіканської партії Борис Пінкус переконаний, що Трамп не зрадить інтереси України й наголосив, що робить такі висновки, маючи інформацію від його оточення. Він розповів, що від США нині надходять певні види озброєння, про які публічно не озвучується. Він також прогнозує, що коли Трамп завершить операцію в Ірані, він розмовлятиме з Путіним геть по-іншому, ніж це було раніше.

Чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні: думки експертів