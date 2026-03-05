Розмова з Путіним буде інша: республіканець відповів, як після Ірану буде діяти Трамп щодо Росії

Західні ЗМІ вказують, що більшість американців не підтримує удари по Ірану. Лідер США не планує вводити наземні війська в Тегеран, а нинішню військову операцію зацікавлений провести якнайшвидше, аби оперативно досягти результату і мінімізувати втрати США. Адже від цього залежить його рейтинг серед виборців.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу зауважив член Республіканської партії Борис Пінкус, підкресливши, що все-таки не можна виключати, що якщо ця операція з повітря затягнеться в часі, то доведеться вводити на територію Ірану війська.

Операція США в Ірані: якою бачить для себе перемогу Трамп?

Сьогодні, на думку члена Республіканської партії, стає очевидним, що Дональд Трамп, розпочавши спільно з Ізраїлем 28 лютого військову операцію проти Ірану, не зверне зі свого шляху. Його мета – вийти з цієї війни з перемогою. Вона для нього криється у поваленні іранського політичного режиму.

Цей режим при владі 47 років! Саме стільки часу цей режим п'є кров в американців. Пригадайте Бейрут, 1983 рік, скільки десятків американців загинуло. Скільки було атак здійснено іранським режимом проти дипломатів США по всьому світу і він продовжує це робити,

– наголосив Пінкус.

Як зазначив член Республіканської партії, без цього політичного режиму Путін не був би таким сильним. Йому саме Тегеран постачав дрони-камікадзе "Шахеди" й свої ракети. Пінкус прогнозує, що Трамп увійде в історію як видатний президент, навіть обійшовши свого попередника Рональда Рейгана, якщо йому вдасться знищити цей режим.

Зауважте! Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" наголосив, що російський диктатор втратив вплив на Близькому Сході, у Латинський Америці та Центральній Азії. В Росії стає все менше змоги утворювати союзи. Він переконаний, що події у Сирії, Венесуелі та нині в Ірані загострили параною у Путіна. Його негативні настрої можуть поширится на кремлівське коло осіб, тож він не виключає, що надалі можуть відбутися в оточені Путіна арешти чи самогубства.

Аналогія з Росією: чого очікувати тепер Путіну?

Член Республіканської партії пояснив, що Трамп ухвалив рішення про початок військової операції проти Ірану зараз, тому що побачив, що переговори з цією країною (щодо ядерної програми) надто затягнулися. Американський президент усвідомив, що його дурять і йому увірвався терпець. В цій ситуації Пінкус навів аналогію з Росією.

Це така ж "канва" як з Путіним. Хай тільки-но Трамп швидше завершить справи з Іраном, тоді підходи з Путіним будуть іншими. Сьогодні переговори с Росією нам потрібні тільки з однієї причини – військовополонені, їх треба звільнити, а також вивезених дітей,

– підкреслив Пінкус.

Він переконаний, що сьогоднішні події в Ірані повністю перевернуть бачення Трампа щодо Росії. Багато відкривається інформації про її роль в Ірані. Мовиться не лише про постачання проєктів для створення ядерної зброї, а й військових об'єктів. Член Республіканської партії прогнозує, що американському лідеру на багато речей ще доведеться відкрити очі.

"Трамп ніколи не здасть Україну. Моя впевненість заснована на інформації від його оточення. Треба давати йому оцінку згідно з його вчинками, а не словами. Сьогодні надходять окремі види озброєння, про які не розоголошується. Наше завдання – змусити Трампа надсилати його в Україну масово", – підсумував Пінкус.

Чим ситуація в Ірані загрожує Путіну?