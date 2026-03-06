Лукашенко боїться: на які дивні кроки він пішов після ліквідації Хаменеї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко був шокований подіями на Близькому Сході. Він перебуває у стресі через ліквідацію іранського аятоли Алі Хаменеї.

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко озвучив 24 Каналу думку, що Лукашенко не знав, як відреагувати на загибель Алі Хаменеї. Одна з причин – він боїться США.

Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

"Перша реакція Лукашенка – це шок. Він потрапив у ступор після того, як дізнався, що була здійснена ракетна атака Ізраїлем та США по Ірану, по резиденції Хаменеї, де, крім нього, були знищені ще 38 осіб з вищого керівництва Ірану. Він дійсно перебуває у травматичному психологічному стресі", – сказав він.

Чого боїться Лукашенко?

Павло Латушко зазначив, що спочатку Лукашенко чекав, в який спосіб відреагує Путін, адже не може виступити першим. Потім білоруський диктатор опублікував заяву, що це цинічний напад. Водночас там не були згадані ні США, ні Ізраїль.

Також Лукашенко дуже боявся США, з якими у нього є певні комунікації. Згодом КДБ поклали на його стіл записку. Там вони дали аналіз інформаційних наративів на адресу самопроголошеного лідера через те, що він мовчить та не підтримує Алі Хаменеї, з якими у нього були хороші відносини.

Тому Лукашенко дає доручення запросити у свою резиденцію посла Ірану. Це виключна ситуація, коли так званий "президент" запрошує до себе посла іншої держави. Однак останнім часом диктатор робить це часто, тому що до нього ніхто не приїжджає: ні президенти, ні прем'єри.

Він кличе посла Ірану. Під цим емоційним тиском, за висновками аналізу КДБ, цієї довідки, яку він прочитав, він приймає рішення сказати, що це був цинічний напад. Але водночас він дуже цікаво каже, що "з боку Ізраїлю за підтримки США". Все одно він боїться та ставить Штати на друге місце,

– підкреслив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі.

Війна на Близькому Сході: останні новини