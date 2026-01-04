США потенційно отримають доступ до вивчення російських зразків зброї у Венесуелі

Сполучені Штати зацікавлені у роззброєнні Венесуели. Вона завдяки багаторічним поставкам з Росії володіє одними з найпотужніших збройних сил у Південній Америці.

Американські фахівці матимуть доступ до російських видів озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Як США можуть отримати інформацію про російську зброю у Венесуелі?

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро безпосередньо в Каракасі у ніч на 3 січня у Вашингтоні заявили про намір тимчасово взяти управління країною під свій контроль до моменту безпечної передачі влади. Паралельно було оголошено курс на повернення контролю над нафтовою галуззю Венесуели – держави з найбільшими у світі розвіданими запасами нафти.

У разі реалізації цих планів у межах доктрини Монро та приходу до влади лояльного США уряду американські фахівці отримають доступ до всього арсеналу венесуельських збройних сил, зокрема й до озброєння, яке Росія передавала Каракасу останніми роками.

Йдеться про низку систем, детальне вивчення яких становить значний інтерес для Пентагону – навіть з урахуванням того, що чимало зразків російської техніки вже могли потрапити до США через Україну.

Серед найбільш цінних для аналізу – зенітні ракетні комплекси С-300ВМ, поставлені Росією Венесуелі у 2013 році у складі двох дивізіонів. Також у жовтні 2025 року РФ кількома рейсами Іл-76ТД перекинула до країни невстановлену кількість ЗРГК "Панцир" та ЗРК "Бук-М2". Останні надходили до Венесуели й раніше – у період з 2009 по 2015 рік. З огляду на те, що Москва продовжує експортувати системи ППО, зокрема до Ірану, технічна інформація про ці комплекси має безумовну цінність. Водночас частина ППО могла бути знищена під час американської операції – на відео вже зафіксовано ураження щонайменше одного "Бук-М2".

Окремий інтерес для США становлять винищувачі Су-30МКВ, які Каракас почав отримувати ще у 2006 році. Наразі на озброєнні перебуває 21 такий літак, три були втрачені. Особливої уваги можуть заслуговувати ракети "повітря–повітря" Р-77 – одна з найсучасніших російських авіаційних ракет.

Потенційно цікавими є й 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню "Смерч", які разом із С-300ВМ були передані Венесуелі у 2009 році у кількості 12 одиниць. Окрім російського озброєння, увагу американських спеціалістів можуть привернути іранські розвідувально-ударні БПЛА Mohajer-6, які Каракас отримав не пізніше 2020 року, а також китайські амфібійні БМП VN-16 (Type 05, ZBD-05).

Водночас майбутній уряд Венесуели неминуче зіткнеться з необхідністю заміни значної частини російського озброєння на американське. Вашингтон зацікавлений не лише у доступі до техніки, а й у послабленні одних із найсильніших збройних сил регіону та переведенні Каракаса на західні стандарти озброєння.

У результаті значна частина техніки може згодом опинитися на продажу або просто бути списаною й залишеною без обслуговування. Окрім уже згаданих систем, венесуельська армія має на озброєнні 92 танки Т-72Б, 123 БМП-3, 114 БТР-80А, 48 САУ 2С19 "Мста-С", 13 САУ 2С23 "Нона-СВК", 24 РСЗВ "Град", а також кілька десятків вертольотів Ми-17, Ка-29 і Ка-31, експлуатація яких без участі РФ фактично неможлива.

Що відомо про затримання Мадуро?