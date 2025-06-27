Їм настала "труба": стала відома доля окупантів, які лізли по трубі в Суджу

Росіяни дуже хизувалися так званою операцією "Труба", або "Потік", навесні 2025 року. Ворог намагався вийти в тил ЗСУ на Курщині, використавши для цього трубу газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород". Та окупантам настала "труба", точніше – гайки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дениса Казанського.

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Що стало з росіянами, які лізли по трубі в Суджу

Казанський звернув увагу на допис відомої російської пропагандистки Анастасії Кашеварової. Та з обуренням запитує вище військове керівництво Росії, мовляв, за що вояки жертвували собою, брали участь у "страшній, але важливій" операції.

Справа в тому, що хвороби окупантів, які ті отримали в трубі, не кваліфікують як військові травми. Хоча всі вони дістали проблеми з легенями, а дехто і помер.

Лікарі зізнаються, що безсилі та не знають, як лікувати російських військових. Їм спершу ставили діагноз "гострий бронхіт", потім в декого розвинулася тромбоемболія легеневої артерії і навіть рак легень.

Тим, хто брав участь у "Трубі", дали по 100 тисяч рублів компенсації, але не дали бойові тощо. Після їхньої смерті рідні також не отримають грошей, адже рак легень – не бойова травма. До того ж окупантів не нагородили, хоча дуже піарили.

У Росії подружжя пропагандистів Циганових створило маразматичну пісню "Труба". Пісня містить такі рядки: "Труба – это русское слово. Труба – это значит труба! Труба будет вам стопудово! Труба! Труба! Труба!" Російський вислів "тебе труба" тотожний українському "тобі гайки". Пісню виконували в тому числі в Єкатеринбурзі, де створили копію труби та пропонували пройтися всередині неї. Її навіть освятили.

Для чого це? Навіщо ви затвердили "Трубу"? Навіщо вони жертвували? Що ви коїте?

– обурилася Кашеварова діями командування щодо солдатів.

Таким чином, пропагандистка не проти того, щоб окупанти "жертвували" своїм здоров'ям, якщо за це дають нагороди та грубі гроші. Сто тисяч рублів її не влаштовують – "воєнкор" назвала їх подачкою.

Кашеварова звернулася до російського генштабу, мовляв, хто там не хоче дати воякам нагороди – проведіть самі кілька днів у газовій трубі.

Денис Казанський справедливо зауважив: Путін віддячив своїм солдатам як міг.