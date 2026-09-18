У Третьому армійському корпусі заявили, що паралізували роботу елітного підрозділу ворога

Третій армійський корпус повідомив, що під час наступальної операції "Вівальді" у північній частині Донеччини військовим вдалось завдати втрат елітному російському підрозділу БпЛА. Через це ворожу частину зняли з Лимансько-Борівського напрямку.

Йдеться про "Рубікон", Про це повідомили у корпусі в коментарі "Українській правді".

Що відомо про успіхи Сил оборони?

Військові розповіли про один з результатів наступальної операції "Вівальді". Внаслідок серйозних втрат російське командування було змушене зняти елітний підрозділ "Рубікон" з Лимансько-Борівського напрямку.

Бійці "Трійки" зазначили, що вивели з ладу систему управління частини. Силам оборони вдалось знищити логістику, склади боєприпасів, точки зльоту безпілотників, новостворені підрозділи, а також досвідчених операторів дронів. Внаслідок дій корпусу, окупанти втратили змогу швидко поповнювати підрозділ ресурсами й особовим складом.

Втрачаючи особовий склад і техніку та не маючи змоги розгорнутися через українські РЕБ і ППО, ворог почав залишати позиції, кидаючи майно. Щоб зберегти те, що лишилося від підрозділу, російське командування вирішило перекинути "Рубікон" на інший напрямок,

– заявили у Третьому армійському корпусі.

В "Трійці" підкреслили, що спершу росіяни перекинули підрозділ на Лимансько-Борівський напрямок, як пріоритетний.

Зверніть увагу! "Рубікон" – військовий центр перспективних безпілотних систем у складі збройних сил Росії. Його спеціалізацією є застосування ударних, FPV та розвідувальних дронів.

Нагадаємо, що у середу, 16 вересня, військові Третього армійського корпусу повідомили, що відновили контроль у п'яти населених пунктах на Лиманщині під час наступальної операції "Вівальді". Українські оборонці зачистили 75 квадратних кілометрів території, деокупували ще 10 квадратних кілометрів та створили плацдарм для подальшого наступу.