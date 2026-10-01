Ще все попереду: військовий розповів про результати операції "Вівальді"

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку не припинялася. Сили оборони продовжують рухатися вперед.

Про це 24 Каналу розповів речник 66 ОМБр Василь Денисюк. За його словами, операція перебуває в динаміці та триватиме ще певний час. Українські військові продовжують звільняти території від окупантів.

Росіяни діють хаотично

Як наголосив Денисюк, росіяни розповідають, що жодних наступальних дій Сил оборони України не відбувається. Постійна брехня з боку ворога допомогла успішно організувати операцію "Вівальді".

Ми бачили тотальний обман з боку російської армії. Як від власного керівництва, так і від солдатів на полі бою. Навіть зазнаючи краху, вони продовжують дотримуватися цього принципу. Обманюють керівництво, своїх громадян, стверджуючи, що жодних успіхів українських сил немає,

– сказав Денисюк.

При цьому ворог хаотично діє на самому "передку". Вони стягують резерви, пробують контратакувати та повернути позиції. Але відбувається все це без якогось чіткого планування.

Військовий розповів про успіхи операції "Вівальді": дивіться відео 24 Каналу

Як операція "Вівальді" вплинула на фронт?

За словами Денисюка, успіхи на Лиманському напрямку безпосередньо впливають на фронт. Окупанти ще з кінця 2024 року докладали колосальних зусиль, аби просунутися на цій ділянці. Від неї залежить становище Слов'янська та Краматорська.

"З кінця 2024 року росіяни втрачали цілі батальйони за якісь тижні, щоб мати тут просування. Вони хотіли вийти на рубежі річок Сіверський Донець та Оскіл, щоб надалі перерізати трасу, яка сполучає Харків зі Слов'янськом та Краматорськом. Це загрожувало б тій частині Донецької області, яка залишається вільною. Ця операція дозволить нівелювати успіхи противника, які в нього були тут за останні півтора року",

– підкреслив Денисюк.

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Додамо, Росія вже втратила понад 5 тисяч вбитими та пораненими під час операції "Вівальді". Також під контроль України повернули 176 квадратних кілометрів території.