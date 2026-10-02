Втрат не було: військовий розповів, як НРК рятували бійців під час операції "Вівальді"

Українські військові активно застосовують дрони та наземні роботизовані комплекси під час операції "Вівальді". Вони вже неодноразово рятували життя захисників.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник 66 ОМБр Василь Денисюк. Бійці його підрозділу брали участь, зокрема, у звільненні населених пунктів Середнє та Шандриголове. Значну частину роботи провели за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Безповоротних втрат не було

Як наголосив Денисюк, найважливіше, що бригада не зазнала безповоротних втрат під час зачистки цих населених пунктів. Все це стало можливим саме завдяки безпілотним системам.

Спершу за допомогою ударних безпілотників вибивали весь особовий склад противника в самих населених пунктах. Потім вдалося ізолювати цю територію, аби росіяни не підтягнули додаткові резерви.

Сильно допомогли наземні роботизовані комплекси. На жаль, у нас були поранені. В тому числі й важкопоранені. Але за допомогою НРК вдалося вчасно евакуювати бійців на стабілізаційні пункти. Вони змогли отримати усю необхідну допомогу, щоб повернутися живими до своїх сімей або ж до виконання обов'язків,

– сказав Денисюк.

Військовий розповів, як працювали НРК під час операції "Вівальді"

Додамо, самохідний артилерійський дивізіон 66 ОМБр збирає кошти на обладнання для артилерійської розвідки. Підтримайте тих, хто допомагає нищити ворога за посиланням https://send.monobank.ua/jar/38srN3trmg.