Операція "Вівальді" залишила росіян без пального: боєць Kraken розкрив деталі унікальної тактики

Російські війська втратили можливість повноцінно використовувати техніку, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники через проблеми з пальним. Перед початком наземної операції Третій армійський корпус послабив ворога ударами по логістиці, знищенням техніки та вогневих засобів.

Заступник командира полку безпілотних систем Kraken Третього армійського корпусу Данило Положухно в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розкрив деталі операції "Вівальді" та пояснив, як українські військові підготували поле бою, щоб росіянам було складніше протидіяти їхнім діям.

Як Третій армійський корпус готував операцію "Вівальді"?

Перед початком наземної операції українські військові зупинили просування малих груп росіян, підготували поле бою та знищили частину механізованої техніки й вогневих засобів противника.

Наступним кроком стали удари по логістиці – зокрема, по бензовозах і місцях зберігання пально-мастильних матеріалів.

Генерал Білецький зрозумів, що вся війна впирається в енергетику. Щоб управляти військами, потрібні генератор і паливо,

– пояснив Положухно.

Брак пального створив для російських підрозділів серйозні проблеми. Їм стало складніше використовувати засоби радіоелектронної боротьби й підтримувати роботу безпілотників, які потребували заряджання. Це обмежувало можливості росіян контролювати поле бою та реагувати на дії українських військових.

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Чому росіяни не змогли ефективно протидіяти ЗСУ?

Важливу роль відіграла й різниця в управлінні військами. Українські підрозділи використовували підхід, за якого командири на місцях мають повноваження самостійно ухвалювати рішення відповідно до ситуації.

Натомість російське командування, як описує Положухно, часто отримувало викривлену інформацію від підлеглих і через це ухвалювало помилкові рішення.

У результаті українські військові могли діяти швидше, поки противник не встигав належно відреагувати.

В Третьому корпусі "Вівальді" стала результатом роботи всього Третього армійського корпусу, а не лише підрозділу Kraken. За останній рік корпус розвивав систему управління, посилював роль сержантського складу та впроваджував нові підходи до планування й ведення бою.

Серед ключових змін – розвиток сержантської вертикалі, корпусної культури та підготовка офіцерів, які безпосередньо керують боєм, поки командири зосереджуються на плануванні.

Досвід операції показує, що результат на полі бою залежить не лише від кількості військових і техніки. Вирішальними можуть стати знищення логістики противника, технологічна перевага та здатність швидко ухвалювати рішення.

Нагадаємо, під час операції "Вівальді" українські захисники зірвали плани російської армії просунутися через Добропілля та Барвінкове в обхід Донецької області. Після розгрому росіяни відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії Росії фактично втратила здатність діяти як організоване військове з'єднання.