"Наш головний переговорник": Цимбалюк пояснив, що змінив третій етап "Вівальді"

На одному з напрямків фронту українські військові завершили третій етап операції "Вівальді", який приніс нові територіальні та технологічні результати. Сили оборони України повернули контроль над низкою населених пунктів і продовжують утримувати ініціативу на плацдармі.

Український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу звернув увагу на результати операції та нові способи застосування наземних роботизованих комплексів. Він також пояснив, чому саме події на полі бою визначатимуть силу української позиції у майбутніх переговорах.

Третій етап "Вівальді" змінив ситуацію на плацдармі

Цимбалюк навів дані командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького про завершення третього етапу операції. За його повідомленням, було повністю відновлено контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою, звільнено Рідкодуб і Катеринівку, а також захоплено ключовий для противника населений пункт Нове.

Ми повернули 51 квадратний кілометр української землі. Цей етап мав переломне значення для всієї операції. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу,

– йдеться у заяві Білецького, яку навів Цимбалюк.

Окремою особливістю цього етапу стало застосування наземних роботизованих систем. Старі радянські бронетранспортери переобладнали в НРК-камікадзе, які самостійно доставляли заряд до позицій противника.

Сам факт переробити БТРи в НРК – це прямо ого-го. Доставка вибухівки до цілі і дронами, які працюють у повітрі, і в цьому випадку по землі. Це теж увійде не просто в історію війни, а в історію військового мистецтва. Тут тренди задає українська армія,

– наголосив Цимбалюк.

За наведеними ним даними, під час цього етапу втрати російських сил у живій силі перевищили 2 тисячі осіб. Цимбалюк також звернув увагу, що технологічні рішення дедалі помітніше впливають не лише на перебіг окремих боїв, а й на здатність українських військових утримувати ініціативу.

Майбутнє переговорів формується на полі бою

Результати "Вівальді" Цимбалюк пов'язав із ширшою переговорною позицією України. На його думку, саме спроможність Сил оборони України змінювати ситуацію на фронті залишається найвагомішим аргументом Києва у будь-яких майбутніх домовленостях.

Сили оборони України – наш головний переговорник. Так, у Києві прилітає, це факт. Але майбутнє формується на полі бою,

– сказав журналіст.

Третій етап операції, за озвученою інформацією, не має стати останнім. Цимбалюк наголосив на важливості подальшої підтримки Сил оборони України, адже саме результати на землі визначатимуть, з якою позицією Україна входитиме в наступні етапи війни та можливого переговорного процесу.

Цимбалюк про операцію Вівальді: дивіться відео