У західних ЗМІ наголошують, що події у Курській області можуть стати для Владіміра Путіна нищівним ударом. Про це також розповів 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що операція України на Курщині зламала багато сталих уявлень щодо Росії та її армію.

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Було зламано важливий наратив

Шейтельман нагадав, що у виданні The Telegraph полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон наголосив на тому, що останнім часом по Путіну було завдано декілька сильних ударів:

захоплення влади в Сирії повстанцями та вигнання звідти росіян ;

; ліквідація в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російського генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова ;

; новий наступ України в Курській області.

До слова. Українські сили 5 січня здійснили наступ у Курській області на кількох напрямках і досягли тактичних успіхів. ЗСУ, зокрема, просунулись у південній частині Бердина, а також зайняли низку населених пунктів – Черкаське Порічне, Мартинівка, Михайлівка та Новосотницьке.

Бреттон-Гордон вважає, що Курськ може стати для Путіна тим самим, чим він став для Гітлера у 1943 році. Для нього програна битва на Курській дузі означала кардинальний перелам у війні і далі у німецькій армії майже не було досягнень. Така саме доля може, на думку британського полковника у відставці, очікувати на Путіна.

Також він спрогнозував подальший шлях очільника Кремля і Зеленського, який за рік, імовірно, залишиться президентом України. А Путін нібито може стати біженцем за Уралом або у Північній Кореї.

Це, на думку політтехнолога, може бути один з можливих сценаріїв. Наступ у Курській області не обов'язково вирішить долю Путіна, але може. Не дарма багато світових аналітиків визначили найголовнішою подією цієї війни у 2024 році операцію ЗСУ в Курській області.

Тому що було зламано наратив про те, що Росію, через те, що вона має ядерну зброю, "не можна перемогти", російську армію "не можливо громити", а російську територію "не можна захоплювати". Проведено своєрідну пенетрацію російської території. А коли вже одного разу це зроблено, то далі легше,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Весь світ побачив, за його словами, що виходить росіян можна бити і робити з ними все, що завгодно. Після цього західні країни дозволили Україні бити по російській території ракетами ATACMS та Storm Shadow. Також рік тому ЗСУ не можна було бити по Росії РСЗВ HIMARS, а в травні 2024 було дозволено атакувати ними Бєлгородську область. І зараз удари відбуваються по Курщині.

Зазначимо, що генерал армії Микола Маломуж розповів про намір росіян наступати на Сумщину. Однак завдяки тому, що українські сили пішли на Курську область, знищивши великі угруповання ворога та створивши буферну зону, плани росіян були зруйновані. І це, за словами генерала армії, стало шоком для Путіна, адже було завдано удару там, де противник не очікував.