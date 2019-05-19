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      Юрій Бутусов

      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?

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      Боец Нацгвардии Виталий Маркив
      Боец Нацгвардии Виталий Маркив / Радіо Свобода

      Итальянский позор. Два года сидит в тюрьме города Павия в Италии, участник войны, боец Нацгвардии Виталий Маркив. Два года. Просто унизительный фарс в исполнении властей Италии, которые находятся под прочным коррупционным российским колпаком.

      Обвинения потрясают своей абсурдностью. Якобы Маркив стрелял из миномета по итальянскому журналисту. Никакой логики в обвинении – при том, что нет ничего, что Маркив куда-то стрелял, что стрелял по журналисту, что он вообще знает как действует миномет, что он вообще делал что-либо незаконное! Ни-че-го! Но следствие продолжается, и его держат под стражей.

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      Сейчас мотив не выпускать Маркива такой – Нацгвардия, якобы, по мнению итальянского обвинения, была незаконным вооруженным формированием, а не государственной структурой, и Маркив якобы действовал не как военнослужащий, а как вооруженный боевик! Документов для итальянского правосудия недостаточно оказалось, свидетельств недостаточно! Боевик! То есть сместили обвинение с того, что он якобы убил гражданина Италии на то, что он воевал как террорист! Не российские террористы, значит, а украинский военнослужащий на своей земле! Доказательств первоначального обвинения нет – выдумали новое.

      Чтобы доказать, что Маркив – украинский военнослужащий, спустя два года в Павию приехали министр МВД Арсен Аваков и командующий Нацгвардией Николай Балан. Они дали показания, что они как руководители МВД и НГУ в 14-м давали приказы, а Маркив был действительно военнослужащим! Документов недостаточно, украинских дипломатов и народных депутатов – недостаточно! Что дальше сделают итальянские прокуроры и судьи? Пригласят президента Украины в свидетели, чтобы доказать, что Маркив защищает свою землю, что надо выполнять приказы, что надо защищать страну от террористов? Потребуют зачитать конституцию и воинский устав? В Италии в судах ужасающая коррупция.

      Арест Маркива – операция российских спецслужб, и поразительно как глубоко они внедрились в итальянские правоохранительные органы. И какое еще слабое наше влияние в Италии, к сожалению. Два года человек сидит в заключении, и процесс по сути имитируют, лишь бы не освобождать невиновного, с одной целью – подольше подержать под стражей.

      Надеюсь, этот подлый цирк все-таки прекратится. Наверное, надо поднять эту ситуацию на самый высокий уровень, как еще на этот абсурд повлиять? Вероятно, нужны украинские демонстрации в Павии, необходимы демарши на самом высоком уровне.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Публікації Російська пропаганда Новини України Новини політики Війна на Донбасі
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