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      Юрій Бутусов

      Генеральский марафон от Порошенко – наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине

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      Юрий Федоров
      Юрий Федоров / Фото из открытых источников

      3 мая Президент Украины Порошенко уволил с должности начальника службы безопасности президента Управления государственной охраны генерал-майора Юрия Федорова.

      Далее, своим указом президент назначил Федорова заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 13 мая секретным указом военному разведчику Юрию Федорову присвоено звание генерал-лейтенант.

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      Федоров по настоящее время находится рядом с президентом и фактически продолжает руководить его охраной. Но его должность в охране – генерал-майорская, ему нельзя присвоить более высокое звание. И вот для того, чтобы порадеть близкому человеку, Порошенко переводит Федорова в военную разведку на вышестоящую должность! Хотя никакого отношения к военной разведке Федоров не имеет вообще.

      Несколько циничных деталей:

      1. Федоров представлен к званию генерал-лейтенанта решением министра обороны Полторака, а не своего теперь непосредственного начальника – главы ГУР Бурбы.

      2. Федоров ни разу не появлялся в ГУРе, он продолжает охранять президента.

      3. В ГУР Федорова оформили только с одной целью – чтобы засекретить указ и не публиковать.

      4. Присвоение звания Федорову – один из рекордов военной карьеры в Украине – всего неделю числился в ГУР МО – и уже "заслужил" новое звание! Интересно, какие заслуги Федорова записал министр в представлении? Это же может стать основанием для пересмотра этого решения.

      Получается, близость к высокопоставленному телу – самая удобная карьера, не надо рисковать, не надо служить в войсках, проводить рискованные операции... Военные разведчики рискуют собой, за ними даже в Киеве ведут охоту российские спецслужбы, устраивают покушения, но чтобы стать генерал-лейтенантом военной разведки, оказывается, всем этим заниматься не надо. Лучше охранять того, кто раздает звания. Просто подарочек получил за госсчет, пенсию чуть повыше за какую-то неделю теперь может оформить, а что – ведь можно так?

      Возмутительная наглость и оскорбление офицерского корпуса в Украине. Позор тому, кто так бездарно раздает государственные звания, и тому, кто имеет наглость такие подачки принимать, никакого понятия об офицерской чести у Федорова нет.

      Это уже 28-е генеральское звание, присвоенное президентом в мае. Это, наверное, самый молодой военнослужащий генерал-лейтенант в Украине, вот уж у кого служба изнурительная...

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Петро Порошенко Нагороди
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