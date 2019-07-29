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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      "Опоплатформа" і "Європейська Солідарність" рватимуть "Слугу народу", – експерт

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      Порошенко замість обіцяної допомоги криткуватиме Зеленського і "Слугу народу"
      Порошенко замість обіцяної допомоги криткуватиме Зеленського і "Слугу народу" / 24 канал

      Опозиційну нішу займуть "Опозиційна платформа – За життя" Бойка-Медведчука-Рабіновича і "Європейська Солідарність" Порошенка. Можливо, що й "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тому опозиція буде сильною.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Загородній.

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      Фракції, які можуть увійти в опозицію, невеличкі. Але там зубри і акули української політики. "Опозиційна платформа – За життя" Бойка-Медведчука вже заявила, що буде в опозиції. Плюс "Європейська Солідарність" Порошенка і "Батьківщина" Юлії Тимошенко. З "Голосом" поки цікаве питання,
      – вважає Тарас Загородній.

      Експерт наголошує: "ОПЗЖ" і "ЄС" – кожна зі свого боку – рватимуть "Слугу народу". Бойко, Медведчук і Рабінович представляють південь і схід України, де багато симпатиків Росії. Порошенко апелюватиме до заходу України. Патріотів-пасіонаріїв. Тобто до активної частини суспільства. Проводитимуть протестні мітинги. Про їхню активність, говорить політолог, можна вже буде говорити на День Незалежності – чи проведуть прибічники п’ятого президента свій парад.

      Тарас Загородній додає: будуть спроби зняти з Порошенка та інших представників "ЄС" депутатську недоторканність і притягнути до кримінальної відповідальності.

      За словами експерта, Юлія Тимошенко насамперед тиснутиме на питання зниження тарифів – саме цього очікують громадяни України від президента Зеленського і партії "Слуга народу". Це, наголошує політолог, золота тема Тимошенко. І вона говоритиме про зниження тарифів усюди. Чим розхитуватиме рейтинги "Слуги народу".

      Крім того, вважає Загородній, може виникнути питання внутрішньої опозиції в "Слузі народу". Там 254 нардепи, і таку кількість людей важко координувати. До того ж, там люди з різними політичними поглядами. І не досвідчені. Чим можуть скористатися олігархи.

      Які результати парламентських виборів-2019?

      Центральна виборча комісія порахувала 100% бюлетенів та оприлюднила перші офіційні результати позачергових парламентських виборів, що відбулись 21 липня. До Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій:

      • "Слуга народу" лідирує із результатом 43,16%
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%
      • ВО "Батьківщина" – 8,18%
      • "Європейська Солідарність" – 8,10%
      • "Голос" – 5,82%

      Центральна виборча комісія оголосить офіційні результати парламентських виборів до 5 серпня.

      парламентські вибори 2019
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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