Опозиція Грузії пропонує відзначити День перемоги 8 травня

У Грузії парламентська опозиція запропонувала відзначати День перемоги 8 травня замість 9 травня.

Для цього депутати з опозиції навіть підготували зміни до Трудового кодексу, що передбачають 8 травня як вихідний день.

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"Згідно з радянською традицією, Росія та інші пострадянські країни, в тому числі Грузія, після розпаду СРСР відзначають День перемоги 9 травня", – повідомили опозиціонери в пояснювальній записці.

Крім того, додали, що є винятки, наприклад, країни Балтії та Україна, де схоже до Великобританії, США та Європи (Франція, Німеччина, Чехія тощо), – ця дата відзначається 8 травня.

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