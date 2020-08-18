Пусті слова, щоб вберегти владу, – опозиція про слова Лукашенка щодо нових виборів
Опозиція в Білорусі не вірить обіцянкам президента Олександра Лукашенка про нові вибори за умови прийняття нової Конституції. У штабі Віктора Бабарика кажуть, що це пусті слова, прийом для збереження влади.
Опозиція про можливі перевибори
Білоруська опозиція не вірить в обіцянки Олександра Лукашенка. Про це заявив прессекретар штабу Віктора Бабарика Гліб Германчук, пише "Інтерфакс-Україна".
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В опозиціонера заявляють, що обіцянки від Лукашенка чують протягом 26 років. Однак це лише порожні слова, за якими нічого не стоїть.
Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж виверт, щоб за всяку ціну зберегти владу,
– зазначив Германчук.
Про реакцію на прохання перерахувати голоси
Водночас опозиція стверджує, що ЦВК не пропонувала повторний перерахунок голосів після виборів.
У першу добу ми намагалися домогтися хоча б мінімального контакту діалогу з владою, але вони перерахунок не пропонували,
– додав прессекретар.
Ба більше: влада взагалі відмовилася від будь-яких механізмів діалогу.
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Що відомо про заяви Лукашенка
- Напередодні він повідомив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, однак та відмовилася і наполягає на нових виборах.
- Також Лукашенко заявив, що в Білорусі можуть провести нові вибори президента. Однак спершу потрібно на референдумі проголосувати за нову конституцію.