Опозиція в Білорусі не вірить обіцянкам президента Олександра Лукашенка про нові вибори за умови прийняття нової Конституції. У штабі Віктора Бабарика кажуть, що це пусті слова, прийом для збереження влади.

Опозиція про можливі перевибори

Білоруська опозиція не вірить в обіцянки Олександра Лукашенка. Про це заявив прессекретар штабу Віктора Бабарика Гліб Германчук, пише "Інтерфакс-Україна".

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В опозиціонера заявляють, що обіцянки від Лукашенка чують протягом 26 років. Однак це лише порожні слова, за якими нічого не стоїть.

Жодного разу вони не були виконані. Тому і цю обіцянку ми розглядаємо не більше ніж виверт, щоб за всяку ціну зберегти владу,

– зазначив Германчук.

Про реакцію на прохання перерахувати голоси

Водночас опозиція стверджує, що ЦВК не пропонувала повторний перерахунок голосів після виборів.

У першу добу ми намагалися домогтися хоча б мінімального контакту діалогу з владою, але вони перерахунок не пропонували,

– додав прессекретар.

Ба більше: влада взагалі відмовилася від будь-яких механізмів діалогу.

Зверніть увагу! Віктор Бабарико був кандидатом у президенти Білорусі, але його ЦВК не допустила до виборів. З 18 червня він перебуває в ув'язненні.

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