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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      "Опозиційна платформа – За життя" здобуває "срібло" на виборах: реакція штабу

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      Згідно з екзит-полом "Опозиційна платформа" проходить в Раду: як відреагували у штабі
      Згідно з екзит-полом "Опозиційна платформа" проходить в Раду: як відреагували у штабі / Колаж 24 каналу

      В "Опозиційній платформі – За життя" відреагували на результати екзит-полів, згідно з якими політсила матиме другу за чисельністю фракцію у Верховній Раді. За попередніми результатами виборів, 11,5% українців віддали свої голоси за "Опоплатформу".

      Засновник партії Юрій Бойко подякував виборцям "Опозиційної платформи".

      До слова: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      "Сьогодні ви проголосували за мир, за те, щоб країна повернулась до спокійного життя. Саме так ми оцінюємо результати голосування. Хочу подякувати вам і запевнити усіх, хто проголосував сьогодні на виборчих дільницях, що країна зміниться – вона стане кращою", – запевнив Бойко.

      Зі свого боку другий номер у списку "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович назвав друге місце на виборах "великою перемогою".

      Хотілося б перше, але це вже наступного разу. Я думаю, що друге місце нашої партії сьогодні справедливе, адже на перше ми ще не напрацювали,
      – підкреслив Рабінович.

      Важливо: Зеленський прокоментував результати екзит-полу: чого очікує від нової Ради

      Третій номер у списку партії Віктор Медведчук зазначив, що сьогодні партія може радіти результатам виборів, але не бути задоволеною до кінця.

      "Ми критично ставимось до того, що зроблено, до тих результатів, які ми зараз можемо бачити. Все ж таки, це дані екзит-полу лише на 18 годину. Думаю, що вони зміняться. Зараз починається важливий етап боротьби, тому не можна розслаблятися і йти святкувати", – каже Медведчук.

      Екзит-пол, парламентські вибори, результати
      Дані національного екзит-полу станом на 18 годину / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про "Опозиційну платформу – За життя"?"Опозиційна платформа – За життя" – проросійська партія в Україні. Її лідерами є екс-кандидат у президент Юрій Бойко, український бізнесмен Вадим Рабінович та кум російського президента Путіна Віктор Медведчук.

      Партія відкрито висловлює свою проросійську позицію. Її члени називають війну в Україні "громадянською" і заявляють про необхідність "відновити мир" на умовах Росії. Так само партійці переконані, що Революція Гідності – це "державний переворот".


      Хто увійшов до першої п'ятірки "Опозиційної платформи" / колаж 24 каналу

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      22 липня
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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Вадим Рабінович Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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