В будь-якому випадку не має шансів: чому в Росії різко активізувалась опозиційна партія "Яблуко"

У Росії перед черговими "виборами" несподівано активізувалася партія "Яблуко", яка виступає з антивоєнною риторикою. На цьому тлі її кандидатам уже погрожують, у низці регіонів партію не допускають до участі, а навколо самої кампанії дедалі частіше виникають суперечки.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, навіщо Кремлю взагалі може знадобитися така видимість опозиції та чому це ще не означає появи реальної політичної конкуренції. За його словами, "Яблуко" можуть використовувати і для роботи з антивоєнними настроями, і для підвищення явки, але на реальний розклад сил це навряд чи вплине.

Навіщо Кремлю знадобилося "Яблуко"?

Скандал навколо "Яблука" навряд чи свідчить про реальну боротьбу партії з Кремлем. Значно ймовірніше, що всередині російської влади є різні погляди на те, як використати її під час кампанії. Частині системи може бути вигідно залишити формально антивоєнну силу, щоб створити видимість політичного вибору й спрямувати до неї голоси росіян, які хочуть припинення війни.

Можливо, хтось вирішив: давайте створимо ілюзію плюралізму, відтягнемо голоси тих, хто дійсно виступає за припинення війни. "Яблуко" про це говорить, дає людям певну надію, і таким чином можна нейтралізувати антивоєнні настрої, які починають з'являтися в Росії,

– пояснив Фесенко.

Партія може бути корисною і для явки. Перед російською владою стоїть завдання показати щонайменше 60% участі у голосуванні та приблизно такий самий результат "Єдиної Росії". Формальна присутність ще однієї політичної сили допомагає надати цій кампанії хоча б зовнішніх ознак конкуренції.

До уваги! Верховний суд Росії скасував реєстрацію федерального списку опозиційної партії "Яблуко", яка йшла на вибори до Держдуми з антивоєнною програмою та закликом до припинення вогню. Позов подала прокремлівська "Батьківщина", звинувативши партію в порушенні авторських прав, проблемах із фінансуванням кампанії та підтримці забороненого в Росії "руху ЛГБТ". У "Яблуці" відкинули претензії та заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Водночас навіть така контрольована активність уже стала незвичною для російської системи. У регіонах з'явилися позови та вимоги не допустити "Яблуко" до голосування, а частину його кандидатів уже не допускають до участі. Для чиновників, звиклих до повністю керованої кампанії, навіть антивоєнна риторика лояльної системі партії виглядає як небажаний дисонанс.

Цей "оживляж" може бути потрібен лише для того, щоб трохи зняти напругу, випустити пару. Але, враховуючи все, що відбувалося в Росії останнім часом, я схиляюся до того, що "Яблуко", скоріше за все, до виборів не допустять,

– зазначив політолог.

На федеральному рівні ситуація для партії також залишається невизначеною, а в окремих регіонах обмеження вже діють. Якщо заборони поширять і далі, коротка демонстрація "плюралізму" закінчиться ще до самого голосування.

Реальної опозиції в Росії немає

Навіть якщо "Яблуко" допустять до голосування, це не зробить російську кампанію справжніми виборами. У Кремлі давно ставляться до них як до керованого політичного процесу, де потрібно показати потрібну явку, результат провладної партії та формальну присутність кількох інших сил. Таку роль роками виконують комуністи та ЛДПР, які називаються опозиційними, але у ключових питаннях підтримують владу.

Все це лише ілюзія виборів. Максимум, про що зараз може йтися, – трохи випустити пару опозиційних настроїв, які поступово накопичуються в Росії,

– сказав Фесенко.

Саме "Яблуко" теж давно не виглядає силою, здатною серйозно вплинути на політичний баланс. Партія, як і комуністи та ЛДПР, бере початок ще з 1990-х років. За цей час російська політична система майже не оновилася, а Володимир Путін перебуває при владі вже 27 років.

Я не здивуюся, якщо через певний час стане відомо, що це була провокація ФСБ – така собі перевірка: хто буде підтримувати "Яблуко", хто підтримає хоча б примару опозиції й натяк на те, що можна проголосувати за мир,

– припустив політолог.

Причини нинішньої активізації партії поки можна лише припускати. Водночас Фесенко не очікує, що ця історія здатна суттєво вплинути на розподіл політичних сил у Росії.

Фесенко пояснив активізацію "Яблука" в Росії: дивіться відео