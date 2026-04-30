Опозиція воює проти окупантів: Коваленко припустив, до чого призведе гнів населення на Путіна

Єдина справжня російська опозиція – це росіяни, які воюють проти Путіна разом з українськими силами. Водночас послідовники Навального не становлять жодної загрози для режиму, а воєнкорів використовують для того, щоб "спустити пару" в суспільстві.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, що зміни настануть лише тоді, коли регіонам буде вигідніше відколотися, ніж бути частиною цілого.

Чи є в Росії сили, здатні кинути виклик Путіну?

Коваленко вважає, що єдина справжня російська опозиція – ті, хто воює проти Путіна зі зброєю в руках: Легіон Свободи Росії, РДК, бійці Інтернаціонального легіону. Послідовники Олексія Навального та інші емігранти, що мітингують в Берліні й живуть на гранти – не опозиція. Путін може лише дякувати їм за безсилля.

Зверніть увагу! Політолог Олег Лісний заявив, що пропагандиста Іллю Ремесло, який нещодавно вийшов з психлікарні, ФСБ можуть використати як інструмент для удару по оточенню Путіна. За його словами, Ремесло прогнозує переворот у Росії та називає імена наближених до диктатора осіб, які нібито ведуть боротьбу за владу. Саме цих людей, ФСБ може спробувати усунути.

А та "опозиція", що існує всередині Росії – вирощена самими спецслужбами для контролю над протестними настроями.

Невдоволені воєнкори – найімовірніше контрольований інструмент: як магніт збирають навколо себе всіх незадоволених, щоб ті, сидячи на кухнях, відчули – хтось уже все сказав за них. Протест виходить назовні через чужі роти та нікуди далі не йде.

Це частина контрольованого хаосу. Жодних ознак готовності до протестів немає – ні в суспільстві, ні серед еліт Татарстану чи Дагестану, ні в силовому апараті. А зміни можливі лише тоді, коли бюджетний "пиріг" стане настільки малим, що регіонам на кшталт Татарстану стане вигідніше відколотися й самостійно розпоряджатися своїми ресурсами, – наголосив Коваленко.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?

Експерти припускають, що у Росії, ймовірно, назрівають серйозні зміни, про що свідчить ситуація в інформпросторі країни. Одним із помітних персонажів став z-блогер Ілля Ремесло.

В інтерв’ю Ксенії Собчак він фактично "злив" свого куратора – першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Ремесло заявив, що працював на нього та щороку отримував 10 – 11 мільйонів рублів від адміністрації.

Раніше блогер оприлюднив "п’ять причин", через які припинив підтримувати очільника Кремля, після чого потрапив в психлікарню.