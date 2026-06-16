Орбану закрили шлях до влади: парламент Угорщини змінив конституцію

Угорський парламент схвалив зміни до Конституції, які обмежують перебування на посаді прем'єр-міністра двома термінами, тобто до 8 років. Нові норми фактично позбавляють Віктора Орбана можливості знову очолити уряд країни.

Раніше він керував країною загалом майже 20 років. Про це повідомляє Politico.

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Як змінили Конституцію?

За даними видання, рішення підтримали 135 депутатів, тоді як проти проголосували 50. Ініціатором конституційних змін стала партія "Тиса" прем'єр-міністра Петера Мадяра, яка має конституційну більшість у парламенті.

Уряд Мадяра позиціонує реформу як виконання передвиборчих обіцянок щодо "зміни режиму" та відновлення ліберальної демократії в країні. Крім обмеження терміну, поправка передбачає ліквідацію Офісу захисту суверенітету.

Європейська комісія раніше критикувала цю структуру через можливе порушення права Європейського Союзу, а опоненти Віктора Орбана називали її інструментом посилення контролю над політичним життям країни.

Крім вищезгаданого, документ дозволяє уряду розпускати публічні трастові фонди, через які за часів колишнього прем'єра Віктора Орбана під контроль наближених до влади осіб передавалися університети та інші установи.

Тепер закон має підписати президент Угорщини Тамаш Шуйок, який є поплічником Орбана. У разі якщо глава держави відмовиться схвалити документ, парламент зможе подолати його вето під час повторного голосування.

Парламент щойно ухвалив це. Відтепер в Угорщині прем'єр-міністр може обіймати посаду максимум два терміни, або вісім років,

– прокоментував Петер Мадяр рішення парламенту.



Реакція Петера Мадяра на рішення парламенту / Х, Скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, 13 червня Віктор Орбан, який зазнав поразки на парламентських виборах в Угорщині у квітні 2026 року та згодом склав повноваження прем'єр-міністра країни, знову очолив свою партію "Фідес" після переобрання.