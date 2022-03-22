Угорщина вже прийняла понад 450 тисяч біженців з України

Орбан попросив Єврокомісію виділити всі кошти ЄС, заплановані для країни, включаючи кредит у рамках Фонду відновлення та стійкості (RRF). Будапешт заявляє, що йому потрібні кошти, щоб впоратися з напливом українських біженців.

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Орбан адресував лист президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому він заявив, що Угорщина хоче використати кредитну лінію для оборони, прикордонного контролю, гуманітарних та інших завдань щодо врегулювання гострих криз.

Угорський прем'єр сказав, що Угорщина вже прийняла понад 450 тисяч біженців з України. Він назвав "загальну відповідальність" між державами-членами життєво важливою в умовах кризи.

З цією метою Угорщина просить лише про негайний та ефективний доступ до виділених їй фондів ЄС та про можливість гнучкого їх використання для цілей, які найбільш підходять для подолання кризи,

– написав Орбан у листі.

Єврокомісія не дає згоду на виплату грошей Угорщині

Європейська комісія не дає згоди на виплату грошей на відновлення після пандемії Польщі та Угорщини. Причина в тому, що ці дві країни досі не виконали рекомендацій ЄС щодо верховенства права.

Торік Урсула фон дер Ляєн заявила, що Угорщині посилити боротьбу з корупцією.

У 2021 році Угорщина відмовилася використати кредити на суму близько 9,82 мільярда доларів у рамках RRF. Згідно з листом Орбана, угорський уряд змінив свою позицію.

Прем'єр заявив, що Угорщина "запитує негайне надання виділеної кредитної лінії" у рамках RRF.

Зауважимо, що Угорщина зайняла неоднозначну позицію щодо російської агресії Росії проти України.

Офіційний Будапешт не підтримує санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики. Також Угорщина проти безпольотної зони над Україною та блокує поставки зброї у нашу країну через свою територію.

В українському МЗС вже розкритикували позицію Угорщини.

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