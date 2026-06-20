Скандал щодо Ордена Білого Орла: у РНБО вказали на важливий момент

Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. У РНБО відреагували на скандал.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Що відомо про заяву Коваленка?

За словами Коваленка, використання історичних трагедій для внутрішньополітичних цілей більше свідчить про слабкість позиції, ніж про відданість принципам.

Він наголосив, що таких принципових рішень чомусь не було проявлено щодо Смоленської трагедії.

Використання історичної травми як інструменту внутрішньої політики – це радше ознака слабкості позиції, ніж принциповості. Історія все розсудить,

– заявив Коваленко.

Нагадаємо, що керівник ОП Кирило Буданов відмовився від врученого йому президентом Польщі Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що невдовзі також поверне Польщі свою державну нагороду.

Інші новини про скандал щодо Ордена Білого Орла

Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. Причиною стало присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".

Водночас він стверджує, що його рішення "не спрямоване проти української нації та не означає зміни стратегічного напрямку політики безпеки Польщі". Також, за словами Навроцького, нічого не змінилося в польській підтримці України в боротьбі з російською агресією.

Дональд Туск відреагував на скандал щодо позбавлення Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі. Він закликав лідерів країн "не підігрівати напругу".

Також Дмитро Кулеба назвав рішення Навроцького щодо позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла – скандальним. Ексочільник МЗС України нагадав, що цю нагороду досі мають російська імператриця Катерина II, а також фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера – Беніто Муссоліні.