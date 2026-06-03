"Поведінка змінилася": Дуда сказав, за ким рішення позбавлення Зеленського ордена Білого Орла

Експрезидент Польщі Анджей Дуда висловися про можливість позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він заявив, що нагороду українському президенту вручали в інший час і за інших умов.

Відповідний коментар Дуда надав для Onet.

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Як Дуда висловився про те, щоб позбавити Зеленського ордена?

Колишній польський президент підкреслив, що рішення про можливе відкликання ордена ухвалюватиме нинішній президент країни Кароль Навроцький.

Водночас Анджей Дуда висловив сподівання, що під час розгляду будуть враховані всі наявні обставини. За словами експрезидента, Володимир Зеленський отримав відзнаку за інших часів і в інших умовах.

Він додав, що відтоді змінилися як обставини, так і поведінка українського лідера.

Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні – не всі пам'ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері,

– зазначив Дуда.

Що цьому передувало?

Кароль Навроцький повідомив, що 8 червня відбудеться засідання капітулу ордена Білого Орла, на якому планується розглянути питання можливого позбавлення президента Володимира Зеленського цієї відзнаки.

Причиною цьому стало присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА. Навроцький назвав це додатковим аргументом для російської пропаганди.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уникати дій, які можуть призвести до загострення ситуації. На ці заяви відреагував і мер Львова Андрій Садовий, зазначивши, що цікаво буде побачити, як Навроцький "забиратиме" нагороду в українських військових, додавши, що наразі він, наскільки відомо, не перетинав український кордон. +