23 грудня, 17:59
Визначатимуть цілі "Орешника" самостійно: У Білорусі розповіли, яку роль відіграватиме Москва

Діана Подзігун
Основні тези
  • Білорусь самостійно визначатиме цілі для російського ракетного комплексу "Орешник".
  • Москва допомагатиме Білорусі лише з експлуатацією ракети.

Білорусь самостійно визначатиме цілі російського ракетного комплексу "Орешник". Водночас Москва допомагатиме лише з експлуатацією ракети.

Про це заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Куди Білорусь може вдарити "Орешником"?

У Міноборони Білорусі повідомили, що Мінськ самостійно визначатиме цілі ураження для російського гіперзвукового ракетного комплексу "Орешник", а Москва допомагатиме з експлуатацією ракети.

Хренін заявив, що рішення про розміщення "Орешника" на території Білорусі стало відповіддю на агресивні провокації інших країн проти Мінська. 


Час підльоту ракети "Орешник" з Білорусі до різних країн світу / Фото росЗМІ

Скільки комплексів "Орешник" розмістять на території Білорусі?

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що Мінськ отримає від Москви максимум десяток комплексів "Орешник". 

  • Однак рік тому у відповідь на це ж питання білоруський диктатор заявляв: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".

  • Згодом у січні 2025 року він зазначав, що слова про "10 комплексів" були жартом і що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".