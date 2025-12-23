Визначатимуть цілі "Орешника" самостійно: У Білорусі розповіли, яку роль відіграватиме Москва

Білорусь самостійно визначатиме цілі російського ракетного комплексу "Орешник". Водночас Москва допомагатиме лише з експлуатацією ракети.

Про це заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Лукашенко назвав "максимальне" число комплексів "Орешник", які можуть з'явитися у Білорусі

Куди Білорусь може вдарити "Орешником"?

У Міноборони Білорусі повідомили, що Мінськ самостійно визначатиме цілі ураження для російського гіперзвукового ракетного комплексу "Орешник", а Москва допомагатиме з експлуатацією ракети.

Хренін заявив, що рішення про розміщення "Орешника" на території Білорусі стало відповіддю на агресивні провокації інших країн проти Мінська.



Час підльоту ракети "Орешник" з Білорусі до різних країн світу / Фото росЗМІ

Скільки комплексів "Орешник" розмістять на території Білорусі?