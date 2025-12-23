Визначатимуть цілі "Орешника" самостійно: У Білорусі розповіли, яку роль відіграватиме Москва
Білорусь самостійно визначатиме цілі російського ракетного комплексу "Орешник". Водночас Москва допомагатиме лише з експлуатацією ракети.
Про це заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Куди Білорусь може вдарити "Орешником"?
У Міноборони Білорусі повідомили, що Мінськ самостійно визначатиме цілі ураження для російського гіперзвукового ракетного комплексу "Орешник", а Москва допомагатиме з експлуатацією ракети.
Хренін заявив, що рішення про розміщення "Орешника" на території Білорусі стало відповіддю на агресивні провокації інших країн проти Мінська.
Час підльоту ракети "Орешник" з Білорусі до різних країн світу / Фото росЗМІ
Скільки комплексів "Орешник" розмістять на території Білорусі?
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що Мінськ отримає від Москви максимум десяток комплексів "Орешник".
Однак рік тому у відповідь на це ж питання білоруський диктатор заявляв: "Думаю, що поки десяток, а потім подивимося".
Згодом у січні 2025 року він зазначав, що слова про "10 комплексів" були жартом і що "достатньо одного комплексу", аби "убезпечити Білорусь".