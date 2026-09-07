Не лише "Шахеди": Росія розмістила у Білорусі ракетну бригаду, яка озброєна "Орешником", – ГУР

Українські розвідники стежать за спробами Кремля залучити Білорусь до прямої участі у війні проти України. Наразі ознак підготовки білоруських сил до вступу у бойові дії немає, а рівень воєнної загрози з цього напрямку залишається низьким.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв'ю для видання "Укрінформ".

Як Росія використовує Білорусь?

Керівник розвідки зазначив, що Москва прагне максимально використати військові ресурси та територію Білорусі для розширення географії фронту. Проте поточна ситуація свідчить про відсутність безпосередніх підготувань білоруської армії до сухопутного вторгнення.

Водночас українську розвідку непокоїть фактаж надання Мінськом дозволу на розміщення на своїй території спеціальних ретрансляторів радіосигналів. Ці пристрої допомагають російським загарбникам коригувати та націлювати ударні безпілотники типу "Шахед" на українську критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

А якщо Білорусь такого дозволу не надавала, це свідчить, що Мінськ уже не контролює діяльність Росії на власній території,

– зазначає Іващенко.

Окрім того, Головне управління розвідки фіксує присутність у Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади Збройних сил Росії. На озброєнні цієї бригади перебуває російський ракетний комплекс середньої дальності "Орешник".

Нагадаємо, російський "Орешник" може мати проблеми із системою наведення, через що ракета здатна відхилятися від цілі на десятки кілометрів. Розслідувачі пов'язують це із застарілим гіроскопом ГУ-503 та проблемами з контролем якості під час виробництва. Проте, ракета залишається серйозною загрозою через велику дальність і можливість нести ядерний заряд.

До слова, 28 серпня Росія провела навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк. Під час навчань російські військові відпрацювали передислокацію стартової батареї та запуск ракети на максимальну дальність, заявивши про успішне ураження навчальних цілей на полігоні Кура на Камчатці.