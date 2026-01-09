"Орешник", ймовірно, вдарив по Львівщині: у мережі показали відео

Львівська область у ніч проти 9 січня опинилася під атакою Росії. Момент удару потрапив на відео. Не виключено, що ворог застосував "Орешнік".

Відео удару опублікували у мережі, повідомляє 24 Канал. Читайте також В Києві прогриміли вибухи: летіли ударні БпЛА Чим росіяни били по Львівщині? Вибухи у Львові та області звучали на тлі загрози застосування балістики середньої дальності, тобто "Орешніка". Як пояснив мер Львова Андрій Садовий, наразі достеменно невідомо, чи вдарили саме цією зброєю. Відповідно інформацію пізніше нададуть військові. Водочас очевидці поділилися кадрами, на яких, ймовірно, зафіксований момент атаки. "Орешник", ймовірно, вдарив по Львівщині: дивіться відео У мережі показали ймовірні кадри атаки по Львівщині: дивіться відео Що відомо про атаку по Львівській області? Пізно ввечері 8 січня у Львові та області прогриміли вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що під ударом був обʼєкт критичної інфраструктури. Більше інформації пообіцяли надати згодом.

За словами мера Львова, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих немає. Цивільні об'єкти та житлові будинки міста не постраждали.

Голова обласної військової адміністрації звернувся до жителів Львіщини. Максим Козицький попередив про небезпеку повторного удару вночі.

Повітряні сили підтвердили, що була загроза атаки балістичними ракетами із полігону "Капустин Яр".